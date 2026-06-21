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Coupe du Monde

CdM 2026, Uruguay : Marcelo Bielsa pousse un nouveau coup de gueule

Par Allan Brevi
1 min.
Marcelo Bielsa en conférence de presse @Maxppp

Marcelo Bielsa n’a pas caché son opposition à l’une des principales nouveautés de cette Coupe du Monde 2026. En conférence de presse, le sélectionneur de l’Uruguay a critiqué les pauses fraîcheur instaurées par la FIFA, estimant qu’elles modifient profondément la nature du jeu. « Jouer quatre périodes au lieu de deux altère la conception même du football », a-t-il lancé, regrettant un changement qui, selon lui, n’a aucun sens.

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L’ancien entraîneur de l’OM a également laissé entendre que ces interruptions répondraient davantage à des intérêts commerciaux qu’aux seules conditions climatiques. « On n’a pas pensé aux conséquences que cela peut avoir sur ce sport, mais plutôt à un autre type de répercussions », a-t-il poursuivi. À l’inverse, Bielsa a défendu la VAR, qu’il considère comme une avancée positive pour le football. Une sortie remarquée à la veille du match de l’Uruguay contre le Cap-Vert, alors que la Celeste cherche à rebondir après son nul concédé face à l’Arabie saoudite (1-1).

Pub. le - MAJ le
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