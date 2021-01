Real Madrid : pourquoi Zinedine Zidane perd patience avec Vinicius

Pas souvent titulaire cette saison sous les ordres de Zinédine Zidane malgré la méforme d’Eden Hazard, Vinicius Jr peine à convaincre son entraineur. Avec 3 buts et 3 passes décisives en 21 rencontres toutes compétitions confondues, l’international brésilien ne s’impose pas véritablement comme un titulaire en puissance du côté de la Maison Blanche. Et son attitude serait en cause, selon AS.

Le journal madrilène explique que le technicien français aurait été déçu de l’attitude de l’ancien attaquant de Flamengo avant le match retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City la saison dernière à l’Etihad (défaite 2-1 des Madrilènes). Alors que Vinicius s’attendait à être titulaire pour la rencontre, il a finalement été laissé sur le banc des remplaçants, au profit de Rodrygo et Hazard. Surpris par cette décision, l’ailier brésilien n’aurait pas écouté la suite de la causerie de Zizou et aurait été sur son téléphone portable tout le long du discours du natif de Marseille. Un geste qui n’a pas plus à l’ancienne gloire madrilène, qui lui ferait payer depuis.