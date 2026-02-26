Menu Rechercher
André Onana veut revenir à Manchester United

Par Dahbia Hattabi
André Onana sous le maillot de Manchester United @Maxppp

Cet été, André Onana a quitté Manchester United pour Trabzonspor. Mais le Camerounais de 29 ans n’est que prêté au club turc avec lequel il a participé à 20 matches toutes compétitions confondues (30 buts encaissés, 4 clean sheets). Et a priori, il ne voit pas son avenir en Turquie.

Ce mercredi, The Guardian révèle qu’Onana souhaite revenir à Man U à l’issue de son prêt. Mais ce n’est pas tout. Il souhaite se battre pour redevenir numéro 1 et il estime qu’il en aura l’occasion. Une mission difficile puisque Senne Lammens donne plutôt satisfaction aux pensionnaires d’Old Trafford, qui ne pensent pas vraiment à un retour du Camerounais. Mais André Onana, qui devrait retrouver son club durant la reprise estivale, est prêt à le déloger.

