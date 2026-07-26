Real Madrid : Thiago Pitarch absent six semaines

Coup dur pour Thiago Pitarch. Selon les informations d’Arancha Rodríguez, le jeune joueur sera éloigné des terrains pendant environ six semaines en raison d’une blessure au genou. L’intéressé a lui-même confirmé sa blessure en publiant une photo de son genou sur son compte Instagram.

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🎙️ INFORMA @AranchaMOBILE | Thiago Pitarch estará de baja 6 semanas por una lesión en la rodilla



📲 El jugador ha subido una foto a su red social de TikTok mostrando la rodilla lesionada



🤕 El jugador se rompió en el primer entrenamiento



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/ofEPxAO6XH — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 26, 2026

Le plus frustrant dans cette mésaventure est que Thiago Pitarch s’est blessé dès son premier entraînement. Un contretemps qui retarde son intégration avec le nouvel entraineur José Mourinho et le privera d’une grande partie de la préparation estivale, avec un retour espéré dans un mois et demi.