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Real Madrid : Thiago Pitarch absent six semaines

Par Sasha Nahon
1 min.
Thiago Pitarch avec le Real Madrid @Maxppp

Coup dur pour Thiago Pitarch. Selon les informations d’Arancha Rodríguez, le jeune joueur sera éloigné des terrains pendant environ six semaines en raison d’une blessure au genou. L’intéressé a lui-même confirmé sa blessure en publiant une photo de son genou sur son compte Instagram.

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Le plus frustrant dans cette mésaventure est que Thiago Pitarch s’est blessé dès son premier entraînement. Un contretemps qui retarde son intégration avec le nouvel entraineur José Mourinho et le privera d’une grande partie de la préparation estivale, avec un retour espéré dans un mois et demi.

Pub. le - MAJ le
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