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EdF : Didier Deschamps donne des nouvelles d’Ousmane Dembélé

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps @Maxppp
Brésil 1-2 France

Plus de peur que de mal pour Ousmane Dembélé. Sorti en fin de match, le numéro 7 des Bleus a rejoint le banc de touche en grimaçant. Mais alors qu’un souci à la cuisse était évoqué, Didier Deschamps a fait savoir après la victoire tricolore face au Brésil (2-1) que son joueur allait bien.

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« Non, ça va, il n’y a pas de soucis. Il y a Upamecano que je vais libérer. Avec un rouge, il ne peut pas jouer. Tchouameni a pris un coup derrière le genou », a-t-il confié au micro de TF1. De quoi rassurer le PSG, en attendant d’avoir d’autres nouvelles pour le Madrilène.

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