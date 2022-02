MU : Wayne Rooney ne se fait pas d'espoir pour le top 4

Wayne Rooney, actuellement entraîneur de Derby County, et en proie à une saison plus que compliquée, est revenu sur son ancien club, Manchester United pour The Sun. Il estime que les Red Devils ont des saisons de retard sur les meilleures équipes du pays. «United ne va pas gagner le championnat dans les deux ou trois prochaines années. Soyons honnêtes, ils en sont très loin. City et Liverpool sont à un autre niveau», affirme le meilleur buteur de l'histoire du club.

Pour un homme qui a eu comme coéquipier des joueurs qui étaient prêts à mourir pour le maillot, l'attitude des joueurs de United n'est pas bonne : « il n'y a pas eu cette stabilité au club. Vous pouvez voir que la confiance est faible et les autres problèmes autour du club. Les performances n'ont pas été excellentes. Elles doivent s'améliorer et les joueurs doivent montrer leur caractère, montrer qu'ils sont ensemble et qu'ils se battent pour le club. Il y a eu des matchs que j'ai regardés où j'ai remis en question cela et si ça continue comme ça, je ne pense pas qu'ils seront dans le top 4».