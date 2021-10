PSG : Lionel Messi s'entend très bien avec Kylian Mbappé

Dans l'entretien accordé à France Football, Lionel Messi s'est confié non seulement sur son été triomphant avec l'Argentine, avec un sacre en Copa América, mais aussi sur son arrivée et son adaptation au Paris Saint-Germain, où il y a retrouvé plusieurs coéquipiers de sélection (Paredes, Di Maria...) et un ancien compère en club (Neymar). La Pulga a également mentionné sa relation naissante avec Kylian Mbappé, très bonne sur le terrain et bientôt en dehors.

La suite après cette publicité

« Super bien. Sincèrement, avec un joueur avec lui, c'est facile de bien s'entendre. De plus, Kylian parle parfaitement espagnol, donc on a aussi de bons échanges en dehors du terrain. Ça rend les choses plus simples. Maintenant, cela fait peu de temps que je suis arrivé, il est encore un peu tôt pour tirer des conclusions. Mais je suis certain que ça va bien marcher », a-t-il affirmé au magazine mensuel français.