Équipe de France : Maxence Lacroix est bluffé par Zinédine Zidane

Maxence Lacroix continue de vivre une année où tout a changé pour lui, avec d’abord une première sélection en équipe de France, puis une Coupe du Monde 2026 et, cet été, un transfert à Chelsea en provenance de Crystal Palace pour près de 60 millions d’euros. Et alors que William Saliba est forfait pour ce rassemblement, il pourrait bien avoir un gros temps de jeu lors de ces quatre matches de Ligue des Nations, face notamment à une concurrence rude avec Ibrahima Konaté et Jérémy Jacquet, tandis que Dayot Upamecano est considéré comme un titulaire indiscutable après un Mondial de patron.

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Et le défenseur des Blues s’est confié à la presse sur l’arrivée du nouveau sélectionneur Zinédine Zidane : « ça fait plaisir, beaucoup de fierté. On l’a suivi quand on était jeunes, à la télé, et maintenant, s’entraîner avec lui, c’est magnifique. Quand c’est Zidane qui nous fait une passe à l’entraînement, il faut être sûr de ses qualités. Mais en tout cas, lui, il n’a rien perdu. C’est nouveau, c’est une nouvelle ère, on a quatre matches pour avoir du temps de jeu. »