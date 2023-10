Manchester United : Jadon Sancho, autopsie d’un échec

La suite après cette publicité

Le destin d’un footballeur va souvent très vite. Et cet adage peut clairement s’adapter dans les deux sens. En effet, tandis que pléthore de jeunes cracks n’ont jamais su performer au niveau professionnel, une flopée d’autres ont excellé au plus haut niveau alors que peu d’attentes étaient placées en eux. Jadon Sancho est inclassable. Formé à Manchester City, le milieu offensif polyvalent a explosé entre 2017 et 2021 sous les couleurs du Borussia Dortmund. Considéré comme un talent générationnel de l’autre côté du Rhin, le natif de Londres a fait le grand saut lors de l’été 2021 en retournant dans le nord de l’Angleterre et en endossant cette fois la tunique de Manchester United. Une expérience qui s’avère cataclysmique pour le moment…

Un bilan comptable insuffisant

En effet, l’un des problèmes de Jadon Sancho est qu’il n’a jamais été en mesure de répondre à l’investissement misé sur lui. Arrivé le même été que Cristiano Ronaldo contre 85 millions d’euros, le joueur de 23 ans avait pour dessein de performer sur ses terres natales. Utilisé dans un rôle de milieu offensif axial à Dortmund, l’international anglais (23 sélections, 3 buts) a été excentré sur le côté gauche ou droit à Manchester. Cela ne justifie pas son bilan insuffisant mais cela peut apporter un premier élément de réponse. Faisant parler de sa grande qualité de dribbles et de sa vision du jeu presque omnisciente dans la Ruhr, Sancho n’a montré qu’un échantillon de son talent chez les pensionnaires d’Old Trafford.

De plus, l’ancien prodige des classes de jeunes de Manchester City a souvent traîné son spleen chez les Red Devils. Pointé du doigt et victime, malheureusement, d’insultes racistes lors de son tir au but raté lors de la finale de l’Euro à l’été 2021 contre l’Italie, l’Anglais avait était très touché par toutes ces critiques. Pendant sa première saison à Manchester United, ce dernier bénéficiait néanmoins d’un temps de jeu plus que correct sous l’égide d’Ole Gunnar Solskjaer puis de Ralf Rangnick. Face aux baisses de régime psychologiques de son joueur, Erik Ten Hag avait alors autorisé certains écarts lors de son arrivée, aménageant également un emploi du temps spécial pour son joueur de 23 ans. Désactivant souvent ses réseaux sociaux, à l’image de son compte Instagram il y a quelques jours, Jadon Sancho avait également trouvé refuge dans les jeux vidéos et veillait souvent tard le soir. Il prenait également régulièrement rendez-vous avec un psychologue du sport afin de se sortir de ses problèmes.

Pour toutes ces raisons, Sancho est ainsi décevant sur le pré et son bilan comptable est largement insuffisant pour le moment : 12 buts et 6 passes décisives en 82 apparitions, toutes compétitions confondues. Des statistiques qui provoquent l’ire des supporters mancuniens et qui ne permettent, désormais, plus à Erik ten Hag d’en faire un titulaire viable pour cette nouvelle cuvée. Alors que son temps de jeu était déjà en chute libre la saison passée, l’ancien de City était cantonné exclusivement à un rôle de remplaçant en ce début de saison. Un déclassement qui était amené à se poursuivre et qui a donc poussé le jeune joueur à faire une bêtise qu’il a payée au centuple. Une boulette qui devrait également sonner le glas de son aventure mancunienne.

Un départ cet hiver à l’étude suite à sa brouille avec Erik ten Hag

En effet, frustré de son temps de jeu en berne, Jadon Sancho a répondu sur ses réseaux sociaux à son entraîneur batave qui a décidé de le mettre à l’écart. Intransigeant, ce dernier l’a alors mis à l’écart et a été très froid à son sujet en conférence de presse il y a quelques jours : «S’il rejouera avec nous ? Je ne sais pas. Il n’est pas disponible pour le moment donc ce n’est pas important, car il ne peut pas contribuer.» Froid, l’ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam ne semble pas enclin à le réintégrer de sitôt et est dans l’attente d’excuses pour ne serait-ce qu’imaginer sa réincorporation dans l’effectif de Manchester United.

De ce fait, un avenir chez l’actuel dixième de Premier League s’obscurcit de jour en jour, un départ hivernal semble d’actualité comme le rapporte Sky Sports ce mardi. Alors que le FC Barcelone avait été récemment lié au natif de Londres, un retour de ce dernier au Borussia Dortmund n’est pas à exclure mais reste improbable à ce stade. Nos confrères d’outre-Rhin annoncent que l’attaquant et Edin Terzic, le coach du BVB, entretiennent de bons rapports et sont en contact régulier. Toujours d’après les indiscrétions du média allemand, un prêt serait l’option privilégiée par le board mancunien pour le laisser filer. En cas de vente, Manchester United serait assuré de perdre de l’argent par rapport aux 85 millions d’euros investis il y a deux ans. Selon Transfermarkt, Jadon Sancho ne vaut plus que 45 millions d’euros à l’heure où nous écrivons ces lignes.