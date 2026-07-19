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Coupe du Monde 2026 : l’entraîneur adjoint espagnol rage sur l’arbitrage

Par Max Franco Sanchez
Marc Cucurella @Maxppp
Espagne 1-0 Argentine
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1 2.25 N 3.05 2 3.60 bonus 100€

Alors que l’Espagne et l’Argentine se disputent cette finale de Coupe du Monde 2026, l’Albiceleste parvient à couper le jeu espagnol avec un jeu plutôt rugueux. Et à la mi-temps, Juanjo González, l’adjoint de Luis de la Fuente, a pesté contre l’arbitrage à la mi-temps.

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« Nous nous sommes bien adaptés, d’abord à la pelouse, très dure. Et deuxièmement, au type de match que l’arbitre a souhaité. On avait un doute et maintenant c’est clair. Il va permettre les contacts, et il va avoir du mal à prendre des décisions », a-t-il indiqué à la télévision espagnol.

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