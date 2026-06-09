Équipe de France : l’Europe est émerveillée par Michael Olise !

À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, l’Équipe de France a parfaitement réussi sa répétition générale en s’imposant (3-1) face à l’Irlande du Nord au Stade Pierre-Mauroy de Lille. Cette rencontre, marquée par les adieux au sol français du sélectionneur Didier Deschamps, a été totalement illuminée par la performance XXL de Michael Olise. L’attaquant des Bleus a signé un triplé retentissant, effaçant ainsi les doutes nés de la surprenante défaite des Tricolores contre la Côte d’Ivoire quelques jours plus tôt.

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L’incroyable récital de Michael Olise face à l’Irlande du Nord

Le festival offensif de la star du Bayern Munich a débuté juste avant la pause, à la 42e minute, en propulsant au fond des filets un ballon dévié par la défense adverse. Dès le retour des vestiaires (48e), l’ailier tricolore a doublé la mise pour soulager le public lillois avant de clore son chef-d’œuvre à la 74e minute d’une frappe enroulée du gauche dont il a le secret, nettoyant la lucarne opposée. Remplacé sous une ovation debout à la 82e minute, Olise a éclaboussé ce match de sa classe malgré les présences d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Kylian Mbappé.

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Cette prestation monumentale s’inscrit dans la continuité d’une saison statistique absolument folle pour le joueur de 24 ans. Récemment sacré joueur de la saison en Bundesliga avec le Bayern Munich et auteur de 27 buts et 27 passes décisives en 61 matches cette saison, Michael Olise s’est affirmé comme l’un des attaquants les plus redoutables d’Europe. Fort de cette régularité impressionnante en club et désormais de ce match référence en sélection, l’attaquant français se positionne logiquement comme un candidat ultra-crédible dans la course au prestigieux Ballon d’Or.

Michael Olise a l’Europe à ses pieds

La presse européenne n’a pas tari d’éloges au lendemain de ce récital. En Allemagne, Sky Germany s’est enflammé pour la prestation de l’ailier bavarois, soulignant que «grâce à la performance exceptionnelle de la star du Bayern, Michael Olise, la France, co-favorite du championnat, a réalisé une répétition générale réussie avant la Coupe du Monde». Outre-Manche, la BBC a mis en avant le fait qu'"Olise s’est imposé comme l’élément incontournable de l’attaque étoilée de la France" en signant une performance majuscule au moment où les Bleus en avaient le plus besoin.

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Qui sera le VRAI leader offensif de la France au Mondial ? Michael Olise : Son triplé prouve qu'il est dans la forme de sa vie Kylian Mbappé : Il répond toujours présent dans les grandes compétitions Ousmane Dembélé : C'est le facteur X capable de faire basculer un match Désiré Doué : La surprise qui va tout exploser Partage ta réponse Génération de l'image en cours

En Espagne et en Italie, l’écho de ce match a immédiatement alimenté le marché des transferts et son prix. Le média italien Sport Mediaset a décrit la manière dont Olise a « écrasé ses adversaires », rappelant au passage les rumeurs l’envoyant au Real Madrid pour la somme record de 150 millions d’euros. De leur côté, les quotidiens espagnols Marca et AS ont consacré de larges analyses à cette « exhibition mondiale », confirmant que la valeur marchande du Français venait de basculer dans une tout autre galaxie à l’aube du Mondial. Pour les médias espagnols, Olise "vaut bien plus que 150 millions d’euros" et il est le genre de joueurs pour qui il vaut le coup de "dépenser une fortune". Florentino Perez est prévenu.