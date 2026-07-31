Newcastle confirme le départ de Eddie Howe

Après plusieurs jours de spéculations sur son avenir, Newcastle a officialisé la démission de son entraîneur, arrivé sur le banc des Magpies en novembre 2021. Le technicien anglais a choisi de prendre du recul après près de cinq années passées à la tête du club, estimant qu’il était « dans l’intérêt du club et du sien de prendre du recul, de se ressourcer et de faire une pause », après la lourde défaite en amicale contre Bristol (4-1). « Newcastle United peut annoncer qu’Eddie Howe a informé le club de sa décision de démissionner de son poste d’entraîneur principal. Le club a accepté la décision d’Eddie et tient à le remercier pour son extraordinaire contribution », indiquent les Magpies.

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We can announce that Eddie Howe has informed the club of his decision to step down as head coach.



The club has accepted Eddie’s decision and would like to thank him for his extraordinary contribution. 🖤🤍 — Newcastle United (@NUFC) July 31, 2026

« Après avoir consacré près de cinq ans de ma vie, de mon cœur et de mon âme au club avec une énergie inlassable, je pense qu’il est dans mon intérêt et celui du club de prendre du recul. (…) Bien que cette décision ait été incroyablement difficile à prendre, je sais au fond de moi que c’est la bonne », a ajouté Howe. Son départ intervient dans un contexte de tensions internes et de désaccords sur la stratégie sportive, alors que Matthias Jaissle est désormais attendu pour lui succéder.