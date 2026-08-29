Brésil : Carlo Ancelotti explique sa présence à Lille-PSG

Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, était présent vendredi soir au stade Pierre-Mauroy pour assister au choc entre le LOSC et le PSG (2-2), à l’occasion de la 2e journée de Ligue 1. Une présence qui s’inscrit dans son suivi attentif des internationaux brésiliens évoluant en France. Sur ses réseaux sociaux, l’Italien a expliqué sa démarche : « nous continuons à travailler et à suivre de près nos joueurs. Hier, en France, j’ai assisté au match Lille-PSG aux côtés de Paul Clement, afin de suivre de près Alexsandro, Marquinhos et Beraldo. »

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Seguimos trabalhando e acompanhando de perto os nossos jogadores. Ontem, na França, assistindo a Lille x PSG ao lado de Paul Clement, para acompanhar Alexsandro, Marquinhos e Beraldo. pic.twitter.com/JavRQ6FLQW — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) August 29, 2026

Ancelotti a ainsi pu observer trois profils qu’il suit particulièrement, avec notamment un Marquinhos décisif puisqu’il a offert l’égalisation au PSG dans les dernières secondes de la rencontre, de la tête à la 90e+5. Le sélectionneur brésilien a également pu voir Lucas Beraldo dans un rôle différent cette saison, le défenseur étant davantage utilisé dans l’entrejeu et notamment au cœur du jeu. Une évolution à surveiller pour Ancelotti, qui continue donc de multiplier les observations en Ligue 1.