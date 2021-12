BL : Dortmund cale à Bochum et laisse le Bayern Munich, renversant contre Mayence, s'envoler, Leipzig assomme Gladbach

Après la victoire d'Augsbourg sur la pelouse de Cologne (2-0), vendredi soir, la quinzième journée de Bundesliga se poursuivait, ce samedi à 15h30, avec le traditionnel multiplex et de très alléchantes rencontres au programme. Solide leader avec 34 unités, le Bayern Munich recevait Mayence (7e, 21 pts) et voulait enchaîner après s'être imposé dans le Klassiker (3-2). Un début de rencontre que le Rekordmeister prenait, comme à son habitude, à sa main mais après une double situation chaude initiée par Pavard et Davies (10e), les locaux se faisaient finalement surprendre par la tête d'Onisiwo qui prenait le meilleur sur Tolisso et trompait Neuer (0-1, 22e). Menés à la pause, les Bavarois accéléraient au retour des vestiaires et Coman profitait d'une magnifique ouverture de Tolisso pour égaliser (1-1, 53e). De plus en plus pressant, le Bayern finissait logiquement par renverser le cours de cette rencontre après une belle frappe croisée de Musiala (2-1, 74e). Grâce à cette victoire (2-1), le club de Munich conforte son statut de leader. Mayence chute à la 9e place. Dauphin des Bavarois et battu par son rival historique lors de la précédente journée, le Borussia Dortmund (2e, 30 pts) se rendait donc à Bochum (10e, 19 pts) avec l'objectif de se relancer et de suivre le rythme infernal des hommes de Julian Nagelsmann. Un début de rencontre parfaitement maîtrisé par les coéquipiers d'Haaland qui se créaient les situations les plus chaudes mais comme à l'Allianz Arena, les Borussen concédaient, contre le cours du jeu, un penalty suite à un tacle maladroit de leur portier Kobel. Plein de sang-froid, Polter le transformait et permettait aux siens de prendre l'avantage juste avant la pause (1-0, 40e). En seconde période, les hommes de Marco Rose insistaient pour revenir dans cette rencontre et Wolf pensait égaliser mais l'arbitre de ce match signalait finalement un hors-jeu de Bellingham au départ de l'action (58e). Asphyxié devant sa surface, Bochum finissait par céder sur une réalisation de Brandt en toute fin de rencontre (1-1, 85e). Malgré une domination sans partage, le BvB concédait le match nul (1-1). Une mauvaise opération puisque les coéquipiers de Reus, deuxièmes, voient les Munichois prendre le large en tête du classement avec désormais six unités d'avance. De son côté, Bochum est 10e.

Toujours dans cette première partie de tableau, Fribourg et Hoffenheim, respectivement quatrième et cinquième au coup d'envoi, croisaient quant à eux le fer à l'Europa-Park Stadion. Dans un premier acte très ouvert et relativement équilibré, la bande à Kramaric ne se faisait pas prier pour rapidement ouvrir le score par l'intermédiaire du piston gauche Raum (0-1, 3e). Piqués à vif, les brésiliens du Breisgau s'enhardissaient et réagissaient dans la foulée grâce à son défenseur Schlotterbeck (1-1, 21e). Au retour des vestiaires, les deux formations se neutralisaient avant que Richards, sur une passe décisive du buteur Raum, ne délivre les siens au bout du temps additionnel (1-2, 90+5e). En attendant le match de l'Union Berlin, Hoffenheim, quatrième, passe donc devant son adversaire du jour qui chute à la cinquième place. Auteur de trois défaites consécutives en Bundesliga et malgré un succès de prestige contre Manchester City en Ligue des Champions (2-1), de quoi assurer une place en Ligue Europa, le RB Leipzig devait à tout prix se relancer. Désormais entraîné par Domenico Tedesco depuis l'éviction de Jesse Marsch, le RBL (11e, 18 pts) avait cependant fort à faire lors de la réception du Borussia M'Gladbach (13e, 18 pts) qui voulait laver l'affront après l'humiliation vécue contre Fribourg (0-6). Une rencontre importante face aux Poulains que les locaux démarraient parfaitement Alors que Gvardiol ouvrait le score (1-0, 21e), Silva aggravait la marque peu après la demi-heure de jeu (2-0, 33e) et permettait à Leipzig de rentrer au vestiaire avec le break en poche. Solide en seconde période, le RBL touchait par ailleurs le poteau et si Bensebaini réduisait la marque (2-1, 88e), Nkunku (3-1, 90+1e) puis Henrichs (4-1, 90+4e) parachevaient le succès du RBL dans le temps additionnel. Un précieux succès (3-1) pour les hommes de Domenico Tedesco, huitièmes, qui réintègrent la première partie de tableau. Gladbach stagne à la 13e place. Enfin dans les profondeurs du classement, l'Arminia Bielefeld (17e, 10 pts) se déplaçait sur le terrain du Hertha Berlin (15e, 15 pts). Un match de tous les dangers pour deux formations à la recherche d'un second souffle après un début de saison catastrophique. Tenu en échec à la pause, le Hertha s'en remettait finalement à Jovetic (1-0, 52e), déjà auteur d'un but somptueux la semaine dernière, puis à Selke au bout du temps additionnel (2-0, 90+5e) pour s'imposer. Le Hertha se donne de l'air et remonte à la 14e place. L'Arminia reste à une dangereuse 17e place.

