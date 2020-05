Frédéric Sammaritano prolonge à Dijon !

Au DFCO depuis 5 saisons, Frédéric Sammaritano défendra les couleurs du DFCO lors de l'exercice 2020/2021. Alors qu'il arrivait en fin de contrat à Dijon au mois de juin, le milieu de terrain de 34 ans a signé un nouveau contrat d’une année avec le club bourguignon.Recruté à l’AJ Auxerre à l'été 2015, Frédéric Sammaritano a depuis disputé 125 matchs (dont 79 en Ligue 1 Conforama) toutes compétitions confondues sous le maillot dijonnais, inscrivant 14 buts et distribuant 20 passes décisives.

Le natif de Vannes n'a pas caché sa joie après sa prolongation : « Je suis très heureux de prolonger dans un club où je me suis toujours bien senti. Un club que j’aime, avec des valeurs que je partage. Un club qui travaille bien et qui gravit les échelons saison après saison. Je n’ai jamais caché mon souhait de terminer ma carrière à Dijon, dans une ville qui nous plaît, à ma famille et moi. »

🚨OFFICIEL/ Frédéric Sammaritano prolonge son contrat d'une saison supplémentaire !



Comme depuis cinq ans, @Sammaritano02 défendra les couleurs du DFCO lors de la saison 2020/2021 🔴⚫️



Le communiqué ➡️ https://t.co/3EUPJ8Okel#DFCO pic.twitter.com/PGynlGdQvs — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) May 20, 2020