Wesley Fofana a vécu une soirée cauchemardesque lors de la défaite de Chelsea sur la pelouse de Nottingham Forest (3-2), ce vendredi en Premier League. Sifflé à chaque ballon touché et pris à partie par ses propres supporters, qui lui ont lancé « tu n’es pas le bienvenu ici », après la diffusion d’une interview avec le youtubeur Zack Nani où il semblait relativiser son penalty raté en Carabao Cup contre Liverpool, le défenseur de 25 ans a aussi plombé son équipe sur le terrain en concédant un penalty et un carton jaune sur l’action du 2-0 avant de sortir à la 56e minute. Une nouvelle claque pour des Blues en plein marasme défensif, que l’entraîneur Xabi Alonso tente d’éteindre en appelant à l’unité : « nous devons rester unis, et tous ceux qui sont dans le vestiaire, tous les membres de l’équipe, sont nécessaires. (…) Nous devons soutenir tout le monde. Car nous avons besoin de tout le monde, et nous avons besoin des fans. »

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Malgré les excuses présentées par le joueur et le soutien affiché par Zack Nani, la fracture avec le parcage londonien s’annonce délicate à colmater. Recruté à Leicester en 2022 et comptant parmi les plus gros salaires de Stamford Bridge, l’international français voit sa situation devenir épineuse alors que Forest n’avait plus battu Chelsea au City Ground depuis 1997. Interrogé sur l’impact de cette hostilité des tribunes sur les futures convocations de Fofana, Xabi Alonso a d’ailleurs laissé planer le doute en lâchant sobrement : « eh bien, je pense que nous verrons juste après le match et pour les prochains matchs. »