Coupe du Monde 2026 : Didier Deschamps a refusé une dernière faveur aux Bleus
Ce n’était pas la finale qu’il voulait, mais pour son dernier match à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps va devoir remporter le match pour la troisième place entre la France et l’Angleterre à Miami. Les joueurs tricolores sont arrivés en Floride, mais leur sélectionneur leur a immédiatement fait comprendre qu’il restait un match à jouer malgré la grande déception liée à l’élimination en demi-finale par l’Espagne.
L’Équipe nous apprend que les joueurs ont insisté pour avoir quartier libre la nuit dernière, histoire de se vider la tête. Les Bleus ont insisté, mais DD n’a pas cédé. Le futur ex-patron de l’équipe nationale ne veut pas finir la compétition par deux défaites et a donc effectué un dernier serrage de vis.
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