Angers : Yassin Belkhdim est courtisé

Arrivé à Angers à 20 ans en provenance du FC Mantois, Yassin Belkhdim (24 ans) a vite assimilé les codes du haut-niveau sans être passé par la voie traditionnelle des centres de formation. Le milieu de terrain franco-marocain s’est affirmé comme un joueur incontournable sous les ordres d’Alexandre Dujeux ces deux dernières saisons (56 matchs de L1), et Stéphane Gilli semble lui aussi parti pour en faire l’un de ses hommes forts cette année. Mais selon nos informations, le nouvel entraîneur angevin n’est pas le seul à apprécier son profil.

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Milieu de terrain technique, reconnu pour son sens du jeu et sa grosse activité, Belkhdim fait l’objet d’intérêts du Rayo Vallecano, de Burnley (Championship) ou encore d’Anderlecht. De son côté, le Werder Brême est allé au-delà du simple intérêt pour le milieu de 24 ans. Le club allemand envisage de transmettre une offre à Angers, mais doit d’abord se séparer d’un élément avant de pouvoir passer à l’action. Pour laisser partir son joueur sous contrat jusqu’en 2028, le SCO réclame 5 millions d’euros.