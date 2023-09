Real Madrid : Carlo Ancelotti fait mieux que Zinedine Zidane

On ne présente plus Carlo Ancelotti. À 64 ans, l’entraîneur madrilène est l’un des tacticiens les plus prestigieux du circuit. Passé par l’AC Milan, Chelsea, le PSG ou encore le Bayern Munich, l’Italien est dernièrement venu dépasser Zinédine Zidane pour devenir le 2e coach le plus victorieux de l’histoire du Real Madrid. En effet, dimanche, après le succès des siens face à la Real Sociedad (2-1), Carlo Ancelotti a récolté sa 173e victoire sur le banc espagnol, soit une de plus que Zizou.

Devant lui, seul Miguel Munoz détient plus de victoires, avec 357 succès à son actif. Si ce dernier semble intouchable, nul doute que Carlo Ancelotti devrait continuer cette saison à renforcer son bilan impressionnant à la tête d’un Real Madrid bien lancé en Liga. Premiers du championnat, les coéquipiers de Jude Bellingham ont de grandes ambitions malgré les nombreuses blessures au sein de l’effectif.