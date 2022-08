OM : le point mercato d'Igor Tudor

La suite après cette publicité

Vainqueur du Stade de Reims pour la première de la saison (4-1), l'Olympique de Marseille a parfaitement débuté son mois d'août sur le plan sportif, mais aussi au niveau de son effectif puisque le club phocéen vient d'enregistrer l'arrivée d'Alexis Sanchez mercredi. Le Chilien sera d'ailleurs d'ores et déjà disponible dans le groupe marseillais pour le premier déplacement de la saison, sur la pelouse du Stade Brestois. Et le technicien croate, Igor Tudor, s'est montré satisfait du mercato olympien réalisé cet été.

«Je peux utiliser Alexis Sanchez aux trois postes offensifs, sur la droite, la gauche, au centre. On va le voir bouger. Quand on a un joueur aussi fort, qu'il soit dix mètres un peu plus à droite ou à gauche, ça ne change pas grand-chose. Jordan Veretout ? C'est une très bonne recrue pour nous. Il m'a toujours plu. C'est un joueur important, très sérieux. Il jouera souvent, la saison est longue. Tout le monde est important dans l'équipe», a-t-il d'abord expliqué.

«Je suis content que Milik soit ici»

Cependant, Tudor a tout de même fait part de sa volonté d'avoir un joueur supplémentaire dans son effectif. «Sur les couloirs, il faudra un nouveau joueur. Trois joueurs pour ce poste-là, ce n'est pas suffisant, c'est un peu juste. Tous les coachs pensent que le mercato doit finir avant (le début de la saison). C'est la même situation pour tout le monde, donc il faut faire avec. Avec Longoria, on travaille ensemble, c'est une collaboration. Je suis content de cette symbiose. Il y a encore un peu de travail mais on y est presque», a ensuite prévenu le Croate.

Enfin, la question autour de l'avenir d'Arkadiusz Milik a été abordée. Courtisé par la Juventus, le Polonais reste apprécié par le nouveau coach de l'OM. «Sur ce que les journalistes disent, moi, je ne peux pas le commenter. Je suis content qu'il soit ici. On a un bon rapport. Il n'a plus de gêne au tendon qui l'a un peu handicapé la saison dernière. J'ai vu une progression de ça part, et je suis sûr qu'il va progresser encore», a ajouté Tudor. Quoi qu'il en soit, le mercato marseillais risque donc de bouger avant la fin août...

«Créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter du bonus de bienvenue jusqu’à 200€ offerts et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1. Misez 200€ sur une victoire 2-1 de l’OM pour tenter de remporter 1 600€ (cote à 8). (cotes soumises à variation)»