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Ligue 2

L2 : le match Bastia-Le Mans interrompu pour des jets de fumigènes

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Le logo du Sporting Club de Bastia @Maxppp
Bastia Le Mans

Quelle triste soirée pour le SC Bastia. A domicile face au Mans, les Bastiais se devaient de l’emporter pour continuer de croire à un éventuel maintien en Ligue 2 via les barrages. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu. Après avoir encaissé un premier but rapidement, les Corses ont été crucifiés en fin de match.

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Le but de Milan Robin sur le temps additionnel a provoqué un émoi considérable à Furiani. Sur le coup de l’énervement, des supporters du Sporting ont balancé des fumigènes et pétards sur la tribune. Faace à cette situation, le match a été interrompu et Ruddy Buquet, l’arbitre de la rencontre, a demandé aux deux équipes de rentrer aux vestiaires.

Pub. le - MAJ le
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