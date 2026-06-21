Coupe du Monde 2026 : les notes d’Espagne - Arabie saoudite

Accrochée à la surprise générale face au Cap-Vert pour son entrée en lice dans ce Mondial 2026, l’Espagne se devait de réagir, ce dimanche, contre l’Arabie saoudite, elle aussi tenue en échec face à l’Uruguay lors de la première journée. Pour cette rencontre déjà décisive, la Roja pouvait compter sur le retour de Lamine Yamal dans le onze de départ. Le prodige barcelonais débutait sur le front de l’attaque aux côtés de Mikel Oyarzabal et Alex Baena. En face, les Saoudiens entraînés par Georgios Donis s’organisaient en 5-3-2 avec un duo offensif composé de Salem Mohammed Al-Dawsari et Firas Al-Buraikan.

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Sous les yeux de Luis de la Fuente - qui fêtait ses 65 ans pour l’occasion - les champions d’Europe en titre prenaient rapidement le contrôle des opérations et Lamine Yamal s’offrait un premier festival avant de voir son centre repoussé (1er). Constamment recherché par ses partenaires, l’ailier de 18 ans multipliait les centres au cœur de la défense saoudienne et c’est finalement lui qui débloquait la situation… Lancé sur le côté droit, Oyarzabal percutait et déposait un centre parfait au second poteau que Yamal coupait victorieusement (1-0, 10e). Passeur décisif et très actif en début de match, Oyarzabal était même tout proche du break sur une frappe surpuissante mais Al-Owais intervenait sur sa droite (17e). Ce n’était que partie remise…

Un récital pour se rassurer

Après un ballon cafouillé dans la surface saoudienne, l’attaquant de la Real Sociedad, opportuniste, se montrait plus prompt et trompait Al-Owais d’une reprise au près (2-0, 21e). En contrôle total, l’Espagne ne s’arrêtait pas là… Quelques secondes plus tard, Oyarzabal s’offrait un doublé après une merveille d’action collective où les Saoudiens ne pouvaient que constater la justesse technique de leur adversaire du soir (3-0, 23e). Dominés dans tous les secteurs, inexistants offensivement et en grande souffrance sur le plan défensif, les Saoudiens frôlaient même la correctionnelle sur une grossière erreur d’Al-Owais. Coupable d’une mauvaise relance, il offrait une balle de triplé à Oyarzabal mais la tentative de ce dernier heurtait la barre transversale (36e).

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Oyarzabal s'offre un doublé ! 🇪🇸

Deux minutes après son premier but, l'attaquant espagnol remet ça à bout portant et permet à la Roja de prendre le large !



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Appliqués et déterminés, les coéquipiers de Pedri poursuivaient leur outrageuse domination au retour des vestiaires. Alors que Yamal et Oyarzabal cédaient leur place à Pino et Torres, la physionomie de ce match ne changeait guère. Suite à un corner, Cucurella armait une belle reprise de volée, déviée par Hassan Al-Tambakti, qui trompait son propre gardien (4-0, 49e). Dans la foulée, Porro puis Torres pensaient participer au festival mais Al-Owais brillait encore (53e). Dans la dernière demi-heure, Williams et Merino faisaient leur apparition et la Roja continuait de garder la maîtrise pour signer un succès ne souffrant d’aucune contestation possible malgré une première frappe cadrée saoudienne à la 81e. Dans le temps additionnel, Torres, oublié par la défense, pensait participer au récital espagnol mais son but était refusé pour une position de hors-jeu. Avec cette large victoire (4-0), l’Espagne prend provisoirement la tête du groupe H en attendant l’autre rencontre entre le Cap-Vert et l’Uruguay. Portée par un collectif séduisant et une attaque intraitable, la Roja lance officiellement son Mondial et se rassure avant la troisième journée.

- L’homme du match : Oyarzabal (8) : sa mobilité et son intelligence ont mis au supplice la défense saoudienne. C’est lui qui adresse un centre décisif à Lamine Yamal en début de match en dézonant à gauche. Sa générosité est récompensée d’un doublé en première période, à chaque fois dans un rôle de finisseur opportuniste. 10 buts sur ses 8 derniers matchs, c’est dire son influence dans l’équipe espagnole en ce moment. Pas loin du triplé mais son merveilleux extérieur du pied finit sur la barre. Remplacé par Ferran Torres (5), remuant mais pas décisif. Un coup de tête pas assez puissant pour inquiéter le portier saoudien. Il doit au moins cadrer son face-à-face quelques minutes plus tard. L’attaquant du Barça pensait se racheter dans le temps additionnel avant d’être signalé hors-jeu sur son but tout fait.

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Espagne

- Simon (6) : noter sa première mi-temps reviendrait à évaluer son jeu au pied, et il l’a plutôt bien fait. Le portier de Bilbao n’a pas eu un seul arrêt à effectuer sur les 45 premières minutes, et un seul lors du second acte. Ce n’est pas le genre match qui pourrait remettre en cause son statut pour faire de la place à un Joan Garcia par exemple.

- Porro (6,5) : avec Al-Dawsari en vis-à-vis, le défenseur de Tottenham avait un client sur le papier. Il a su limiter son influence au maximum tout en s’affranchissant de ses fonctions défensives. Ses centres ont souvent généré du danger dans la défense saoudienne. Son duo avec Lamine Yamal a bien tourné jusqu’à la sortie du Catalan. Il pensait offrir en fin de match une passe décisive à Ferran Torres, finalement signalé hors-jeu.

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- Cubarsi (7,5) : on reconnaît un bon défenseur à sa capacité à réussir le bon geste même lorsqu’il est peu sollicité. On retrouve de ça dans le match du défenseur du Barça. Impeccable à la relance, il a colmaté plusieurs brèches par des interventions autoritaires et essentielles. Irréprochable dans sa lecture du jeu. Sa connexion avec Laporte laisse de belles perspectives pour la suite.

- Laporte (6) : une après-midi bonne à sortir la chaise longue et à regarder le match en simple spectateur. Le défenseur de Bilbao a vécu un match paisible, se contentant d’assurer la première phase de construction, ce qu’il a réalisé avec réussite. Il est passeur décisif sur le premier but d’Oyarzabal en remisant intelligemment. Il a su lire les trajectoires des rares centres saoudiens.

- Cucurella (6) : rarement inquiété, pour ne pas dire pas du tout, le nouveau joueur du Real Madrid a livré un match maîtrisé, comme souvent. Jamais pris à défaut, il a été l’animateur de son couloir et c’est d’ailleurs son centre pour Olmo qui mène au troisième but espagnol. Auteur d’une belle reprise de volée sur corner, mais le but a finalement été attribué à Tambakti contre son camp.

- Rodri (7) : il n’est pas forcément celui qui attire naturellement la lumière, mais il reste tellement important dans cette équipe espagnole. Le capitaine de la Roja est le maître des horloges, celui qui impose le rythme de la partie. Ce soir, il a encore été précieux dans ses orientations, ses compensations, ses interventions. Moins en réussite dans la frappe, mais son match reste très bon.

- Pedri (7) : il est monté en régime graduellement. Quelques maladresses techniques sur son début de rencontre, puis du Pedri. Il n’est pas loin de nous offrir la passe décisive de la semaine sur une talonnade dont lui seul a le secret. On l’a aussi vu aller gratter des ballons brillamment grâce à une lecture du jeu souvent impeccable. Remplacé par Fabian Ruiz (70e). Le Parisien a eu quelques belles inspirations, notamment sur ses ouvertures.

- Olmo (6) : il s’est rendu coupable d’un déchet technique rare chez lui en début de match, mais le Catalan a également su rectifier le tir au fil de la rencontre. Sa reprise de volée, bien que ratée, mène au deuxième but espagnol signé Oyarzabal. Il est aussi impliqué sur le troisième en prolongeant intelligemment le ballon pour l’attaquant de la Real Sociedad. Remplacé par Merino (61e), auteur d’une ouverture sublime pour Ferran Torres, qui lui retire une passe décisive.

- Lamine Yamal (7) : sa première touche de balle a annoncé la couleur de cette soirée : un crochet, une feinte de corps, et un adversaire sur les fesses. On a constamment senti les défenseurs saoudiens sur les talons devant lui, et il a été récompensé de son excellent début de match par un but en rôdant au second poteau. Il est devenu le deuxième plus jeune buteur de l’histoire de la Roja en Coupe du Monde derrière Gavi (18 ans et 434 jours), mais faisant mieux que Kylian Mbappé (19 ans). Luis de la Fuente l’a sorti à la pause, probablement pour le préserver. Remplacé par Pino (4), rarement trouvé par ses coéquipiers, et jamais en réussite lorsque c’était le cas. L’attaquant de Crystal Palace a peiné à exister et n’a pas marqué de points.

- Oyarzabal (8) : voir ci-dessus

- Baena (4) : pas de Nico Williams ni de Gavi cette fois à gauche, mais Alex Baena. Aligné dans un rôle d’ailier intérieur, le joueur de l’Atlético de Madrid a joué par à-coups. Il n’a pas toujours été en réussite, mais il a le mérite d’être à l’origine du premier but espagnol avec ce décalage pour Oyarzabal. Il s’est effacé au retour des vestiaires, et a souvent été mis en difficulté par le Lensois Abdulhamid. Remplacé par Nico Williams (61e), qu’on attendait pour apporter un peu de vie dans le couloir. L’ailier de Bilbao a rarement su faire la différence dans le un contre un. Une entrée peu impactante, pour le dire avec retenue.

Arabie saoudite

Al-Owais (3) : une soirée catastrophique pour le portier de 34 ans. Dès le début de la rencontre, le rempart n’a rien pu faire devant Yamal. Quelques instants plus tard, Baena le faisait sortir de sa cage au sol et Oyarzabal lui envoyait un boulet de canon. Le gardien était d’ailleurs battu par les deux buts du Basque avant la pause fraîcheur (21e, 24e). Auteur d’une sortie hasardeuse, il était à deux doigts d’encaisser un quatrième but avant la pause. Rien n’a été facile pour lui ensuite, car Cucurella a enfoncé le clou avec l’aide d’Al Tambakti (49e). En fin de match, il est chanceux puisque Torres marque en étant hors-jeu. Sans lui, ses adversaires auraient pu prendre une énorme foudre.

Abdulhamid (4) : placé dans le couloir droit ce dimanche, le latéral du RC Lens était en retard sur le premier débordement d’Oyarzabal, amenant l’ouverture du score de Yamal. Puis, il se faisait avoir par les constructions de jeu incessantes de la Roja sur les deux buts qui ont suivi. Juste avant la pause, il est l’un des seuls à avoir essayé de faire trembler le duo Laporte-Cubarsí avec un centre fuyant. Il a quand même globalement su tenir Alex Baena, puis Nico Williams.

Lajami (2) : l’arrière-garde d’Al-Hilal prenait place au cœur d’une défense à cinq dans l’enceinte d’Atlanta. S’il essayait de repousser les offensives de ses adversaires, il manquait de lucidité et sa fragilité inquiétait grandement. Avant la pause fraîcheur, celui-ci avait déjà perdu toute sa confiance et l’espoir de décrocher un résultat favorable. Auteur d’une prestation misérable, il tentait tout de même de renvoyer des ballons fuyants.

Al-Tambakti (2) : le numéro 5 a été en retard sur le ballon fuyant d’Oyarzabal, qui a amené le premier but de la rencontre. Face à l’attaque adverse, il n’a jamais pu imposer sa loi, malgré son gabarit impressionnant. Absent sur le troisième but espagnol, il est cependant présent pour contrer involontairement la frappe de Cucurella qui a terminé dans la cage saoudienne (49e).

Al-Amri (2) : en compagnie de ses deux défenseurs centraux, le joueur d’Al-Nassr vivait une entame de match complexe. Buteur contre l’Uruguay, il était souvent dans sa surface et devait faire face à des Espagnols bouillonnants. Il semblait complètement désorganisé avec ses partenaires et ce manque de vigilance le plongeait dans un flou total. Peu réactif, il a donc été remplacé par Alaa Hejji à l’heure de jeu, qui n’a pas aidé les siens lors de son entrée. Il a d’ailleurs heurté un coéquipier en fin de match.

Al-Harbi (2) : avoir Yamal en face de soi est forcément impressionnant. Et le latéral gauche l’a compris dès les premières minutes, puisque le prodige catalan se baladait dans sa zone. Devant des crochets dévastateurs, il s’emmêlait les pinceaux et devait subir sans cesse. Il a aussi tiré la langue face aux montées de Porro en seconde période.

N. Al-Dawsari (3) : positionné entre les lignes, il a passé sa soirée à observer les phases de possession espagnoles. Sans se faire entendre devant le trio Olmo-Rodri-Pedri, celui-ci a manqué d’impact et de qualités techniques. Avant la pause, le joueur de 27 ans n’avait réussi que deux transmissions et ce manque de présence a été fatal tout au long du match. Pour se démarquer, éclaircir sa rencontre ou tout simplement exister, il n’avait aucune solution. Remplacé par Khalid Al-Ghannam (90e).

Al-Juwayr (3) : en grande souffrance, il a compris d’entrée que sa soirée serait sombre. Il a dû se contenter de défendre, ce qu’il n’a pas toujours réussi. De nombreuses maladresses techniques, et un match à oublier. Remplacé par Abdullah Al-Hamdan au retour des vestiaires. Sa prestation a été tout aussi faible.

Al-Khaibari (3) : le milieu de terrain d’Al-Nassr n’a pas vu le jour dans l’entrejeu. Il courait constamment pour bloquer les systèmes de passes et s’agitait dans tous les sens sans gagner de duels. Un gros manque de combativité de sa part et des difficultés flagrantes lorsque celui-ci devait s’approprier le ballon. Remplacé par Mohammed Kanno après la pause (3), qui n’a rien proposé à part des fautes évitables. Il a été averti d’un carton jaune et s’est retrouvé en sang après un contact très douloureux.

S. Al-Dawsari (3) : dès le premier quart d’heure de jeu, le numéro 10 était dans le flou et aidait ses partenaires à défendre dans sa moitié de terrain. En retard sur Porro, il écopait d’ailleurs du premier carton de la rencontre. Il a manqué de rythme, et n’a jamais su faire de différences dans son secteur.

Al-Buraikan (2,5) : titularisé à la pointe de l’attaque saoudienne, le buteur d’Al-Ahli ne pouvait qu’admirer les qualités techniques de la Roja. Il était incapable de proposer des solutions vers l’avant et devait attendre que les Espagnols perdent le contrôle du jeu pour se montrer. Auteur d’un pressing à peine visible, il n’a pas existé face à Cubarsi et Laporte. Remplacé par Mohammed Abu Al-Shamat (60e), pas plus en réussite.