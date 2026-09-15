Atlético : Julián Álvarez a consulté un médecin après son mercato agité

Le feuilleton Julián Álvarez aurait lourdement pesé sur l’attaquant de l’Atlético de Madrid. Alors que son avenir a été au cœur des discussions tout l’été, notamment avec l’intérêt du FC Barcelone, l’Argentin est finalement resté à Madrid. Une situation particulièrement difficile à vivre pour le joueur, également marqué par les sifflets de ses propres supporters à son retour et par la déception de la finale de la Coupe du Monde 2026 perdue avec l’Argentine. Selon El Chiringuito, Julián Álvarez aurait traversé « des crises majeures » qui l’auraient poussé « au bord du gouffre » à cause de la situation autour de son avenir.

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😣 "Julián ha tenido crisis importantes que le han llevado al límite por el tema de su futuro".



🏥 "Tuvo que acudir a consulta médica para poder sacarlo adelante".



ℹ️ Información de @inakivdl y @palaciosmatias. pic.twitter.com/HVqDqHJo86 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 15, 2026

En effet, l’attaquant de 26 ans aurait même dû se rendre à une consultation médicale « pour s’en sortir ». Cette révélation intervient alors que l’Atlético tente désormais de l’accompagner et de lui permettre de tourner la page d’un été particulièrement agité. Le joueur avait notamment exprimé publiquement ses doutes sur son avenir avant de finalement poursuivre l’aventure avec les Colchoneros, malgré lui.