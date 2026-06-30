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Liga : le calendrier est tombé, les dates des Clasicos sont connues

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Les droits TV de la Liga augmentent encore @Maxppp

Le calendrier de Liga est tombé. Le championnat espagnol reprendra ses droits le 16 août prochain. Champion d’Espagne en titre, le FC Barcelone accueillera l’Athletic. De son côté, le Real Madrid recevra la Real Sociedad. Enfin, l’Atlético de Madrid affrontera Malaga, de retour en première division.

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Pour la suite, les dates des Clasicos sont également connues. Le Barça recevra au match aller le 25 octobre. Le match retour se jouera au Bernabéu le 9 mai 2027. Les derbies madrilènes se joueront le 20 septembre au Metropolitano et le 4 avril au Bernabéu. Enfin, les chocs Barça-Atlético auront lieu le 8 novembre à Madrid et le 7 février au Camp Nou.

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