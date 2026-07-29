PSG : Nasser al-Khelaïfi prépare sa vengeance contre le Real Madrid

Le feuilleton Yan Diomandé a laissé des traces profondes dans les bureaux du Campus PSG. Pendant plusieurs semaines, le club de la capitale pensait tenir l’une des grandes signatures de son mercato. Luis Enrique avait validé le profil de l’international ivoirien, Paris avait multiplié les discussions avec le RB Leipzig et les bases d’un accord semblaient suffisamment solides pour nourrir un réel optimisme. Puis le Real Madrid est apparu au dernier moment. Une offensive rapide, quelques échanges décisifs avec le joueur et son entourage, puis un basculement total de la situation. L’international ivoirien a finalement choisi la Casa Blanca, séduit par le prestige du club espagnol et par la perspective d’évoluer aux côtés de Kylian Mbappé. Ce revirement a été vécu comme un véritable camouflet au sein de la direction parisienne, persuadée de maîtriser le dossier avant de voir Florentino Pérez lui souffler sa priorité estivale.

La suite après cette publicité

La réaction parisienne n’a d’ailleurs rien eu de classique. Le PSG a officiellement communiqué pour expliquer son retrait du dossier, dénonçant un prix devenu totalement disproportionné ainsi que des exigences financières incompatibles avec sa nouvelle politique sportive. En interne, le ton s’est montré encore plus dur. Plusieurs dirigeants ont laissé filtrer leur incompréhension face à une opération devenue selon eux irrationnelle pour un joueur qui évoluait encore récemment en deuxième division espagnole. Les critiques n’ont pas seulement visé Leipzig ou les représentants du joueur. Le Real Madrid a également été pointé du doigt, certains responsables parisiens estimant que le club espagnol avait volontairement fait exploser le marché afin d’imposer sa puissance. Derrière ce discours se cachait surtout une immense frustration. Depuis plusieurs mercatos, Paris refuse désormais d’entrer dans une spirale de surenchère financière. Cette fois, le PSG a préféré abandonner plutôt que de renier la ligne de conduite fixée par Nasser al-Khelaïfi, même si l’amertume provoquée par cette défaite est restée particulièrement visible.

La suite après cette publicité

Une vengeance nommée Rodri ?

Cette blessure expliquerait aujourd’hui l’attitude adoptée par le président parisien dans le dossier Rodri. Selon les informations dévoilées par AS, Nasser al-Khelaïfi aurait personnellement décidé de lancer une offensive afin de perturber les plans madrilènes. Le dirigeant qatari aurait même donné l’ordre explicite de prendre contact avec l’agent du capitaine de la sélection espagnole dès qu’il a compris que le Real avançait sérieusement sur cette piste. L’objectif ne serait pas uniquement sportif, puisque le quotidien espagnol affirme qu’il s’agirait aussi d’une réponse directe au coup porté par le Real Madrid avec Yan Diomandé. Rodri représenterait alors bien davantage qu’un simple renfort prestigieux. Il deviendrait un symbole, celui d’une bataille d’influence menée par deux des clubs les plus puissants du continent, chacun cherchant à démontrer qu’il reste capable d’attirer les plus grandes stars du marché.

Reste désormais à savoir si cette volonté de revanche pourra réellement se transformer en victoire. Rodri conserve une situation particulière puisque Manchester City continue de le considérer comme une pièce maîtresse de son projet et affirme n’avoir reçu aucune offre officielle. Dans le même temps, le Real Madrid garde le néo-champion du monde au sommet de sa liste pour renforcer son milieu de terrain, même si plusieurs versions contradictoires circulent sur l’état réel des discussions. De son côté, le PSG semble déterminé à ne pas regarder son rival agir sans répliquer. Après l’épisode Mbappé puis celui de Yan Diomandé, la rivalité dépasse largement le simple terrain sportif et s’étend désormais au marché des transferts. Si Rodri venait finalement à choisir Paris, Nasser al-Khelaïfi signerait un coup retentissant tout en envoyant un message fort à son grand adversaire espagnol. Dans le cas contraire, cette nouvelle bataille ne ferait que nourrir un peu plus une guerre d’influence devenue permanente entre les deux géants européens.