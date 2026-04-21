Drogues, escortes, travail illégal… la Serie A plonge dans un gigantesque scandale sexuel !

Le football italien n’en est pas à sa première tempête. Depuis des décennies, la péninsule vit au rythme des triomphes sportifs autant que des scandales retentissants. Dopage dans les années 1990, l’affaire du Calciopoli qui avait ébranlé tout le championnat, ou encore les frasques sulfureuses de l’ancien président de l’AC Milan et ancien chef du gouvernement, Silvio Berlusconi, mêlé à l’affaire des soirées dites « bunga bunga ». Même les tribunes mythiques de San Siro ont récemment été éclaboussées par des enquêtes sur des liens troubles entre certains groupes ultras et des réseaux criminels. À chaque décennie ou presque, la Serie A semble replonger dans une nouvelle zone grise. Mais cette fois, ce n’est ni une affaire d’arbitrage, ni un scandale financier qui secoue le calcio. C’est une enquête tentaculaire mêlant escortes, soirées clandestines, drogue festive et des dizaines de joueurs professionnels qui menace d’ébranler l’image du championnat italien.

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L’affaire, révélée par le parquet de Milan, décrit un système clandestin qui aurait fonctionné pendant plusieurs années dans les coulisses dorées de la nuit milanaise. Au cœur de l’enquête, une société d’événementiel installée dans la banlieue de la ville, à Cinisello Balsamo, soupçonnée d’avoir organisé des soirées privées pour une clientèle triée sur le volet composée de sportifs professionnels, d’entrepreneurs et de célébrités. Le concept, terriblement lucratif, comprenait un package complet qui commençait par un dîner spectacle dans un restaurant chic de la « Milano bene », se poursuivait dans les clubs les plus en vue de la ville et se terminait souvent dans les chambres d’hôtels de luxe avec des escortes. Selon les enquêteurs, relayés par l’agence ANSA et La Repubblica, près de 70 joueurs de Serie A auraient fréquenté ces soirées, dépensant un total avoisinant 200 000€ dans ce système illégal, rapporte Calcio e Finanza. Certains évolueraient notamment dans les effectifs de l’Inter Milan et de l’AC Milan, mais également de la Juventus, de Sassuolo et du Hellas Vérone. Pour l’instant, leurs identités restent masquées dans les documents judiciaires, les magistrats considérant qu’ils ne sont pas pénalement poursuivis. Mais l’ampleur du système et la notoriété des clients potentiels suffisent déjà à faire trembler le football italien.

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Un grand réseau clandestin illégal

Les investigations menées par la Guardia di Finanza décrivent une organisation parfaitement structurée. À sa tête, un couple soupçonné d’avoir orchestré tout le dispositif à travers la société Ma.De Milano. Les deux principaux suspects, Emanuele Buttini et Deborah Ronchi, aujourd’hui placés en résidence surveillée, auraient supervisé chaque détail de ces soirées luxueuses. Lors de leur arrestation, une saisie conservatoire a été effectuée, d’un montant supérieur à 1,2 million d’euros. Des chauffeurs étaient chargés de transporter les jeunes femmes vers les lieux de rendez-vous, des responsables relations publiques sélectionnaient les clients et les clubs partenaires recevaient des consignes précises avant chaque événement. Les échanges interceptés par les enquêteurs dévoilent un langage direct et presque banal. « Les filles que tu as à la maison, amène-les au Just », peut-on lire dans une conversation évoquant la célèbre discothèque Just Cavalli. Dans d’autres messages, il est question de rendez-vous à l’hôtel ME Milan Il Duca, un établissement cinq étoiles situé près de la Piazza della Repubblica. C’est là, selon les enquêteurs, que certaines rencontres auraient eu lieu après les soirées. Certaines femmes interrogées ont affirmé que même durant la période du confinement et du Covid-19, ce grand système clandestin fonctionnait encore. Dans sa grande enquête, le journal Tuttosport parle même de certaines jeunes femmes mineures dans ces soirées où alcool et drogues coulaient à flot.

Au fil des écoutes, les policiers ont également découvert l’ampleur du réseau de clientes et de travailleurs impliqués. Plus d’une centaine de jeunes femmes auraient gravité autour de l’organisation, italiennes mais aussi brésiliennes, colombiennes ou originaires d’Europe de l’Est. Certaines étaient engagées comme simples « filles image » chargées d’accompagner les clients aux tables VIP. D’autres acceptaient des relations sexuelles rémunérées. Une témoin clef, ancienne participante aux soirées, a raconté aux magistrats que les femmes recevaient généralement la moitié de la somme payée par les clients. Le reste était conservé par les organisateurs. Elle évoque notamment le cas d’une Colombienne qui aurait été contrainte en 2022 d’accepter une relation tarifée pour mille euros dont seulement cinq cents lui auraient été versés. Les jeunes femmes vivaient parfois dans les appartements mêmes de l’agence à Cinisello Balsamo et devaient payer un loyer pour leurs chambres. Les événements étaient annoncés sur Instagram via une page baptisée Made Luxury Concierge, suivie par de nombreux footballeurs de Serie A, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport ce mardi. Des sommes considérables ont été versées pour leurs soirées et prestations, puis blanchies par l’entreprise elle-même.

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Les documents judiciaires révèlent aussi les excès qui accompagnaient ces nuits de la jet-set sportive qui pouvaient aussi parfois être organisées à Mykonos en Grèce. Dans certaines chambres d’hôtel ou salons privés, les participants auraient consommé du protoxyde d’azote, surnommé la « drogue du ballon ». Une substance qui provoque une euphorie rapide et ne laisse pratiquement aucune trace lors des contrôles antidopage. « Nous sommes au Duca, il nous faut des ballons », peut-on lire dans un message relayé dans la Gazzetta dello Sport et Sportmediaset. L’organisation répond immédiatement « je t’envoie quelqu’un ». Dans un autre échange, un client demande si une escort peut être trouvée pour « un ami pilote de Formule 1 qui arrive ce soir ». Mais l’un des passages les plus troublants de l’enquête concerne la conversation d’une jeune femme avec un membre du réseau. « Ne le dis à personne, mais j’ai fait un test. Je suis enceinte depuis plus de trois semaines », écrit-elle avant de préciser que la rencontre remonterait à une soirée passée avec un footballeur dont le nom a été effacé du dossier judiciaire. Derrière les lumières de la nuit milanaise, l’enquête dévoile ainsi un monde parallèle où argent, célébrité et clandestinité se croisent. Un univers qui, aujourd’hui, menace de projeter une nouvelle ombre sur le championnat le plus passionné d’Italie.