PSG : Zaïre-Emery donne la clé contre Luis Diaz

Après la folle demi-finale aller du Parc des Princes (5-4), c’est au tour du PSG de se rendre à Munich pour le retour. Les deux équipes promettent à nouveau un grand spectale pour une confrontation qui s’annonce incertaine. Avec la blessure d’Hakimi, Warren Zaïre-Emery devrait être aligné latéral droit et sera opposé à Luis Diaz, un joueur qui a causé beaucoup de soucis à la défense la semaine dernière.

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«Vous avez un joueur qui a la qualité de tout faire, comme c’est le cas des trois attaquants, et des remplaçants, constate le jeune Francilien. À aller, on a fait un match propre défensivement mais on prend 4 buts. On sera prêt. Pour Luis Diaz, j’essayerai de faire du mieux possible et j’aurai l’aide de mes coéquipiers», assure celui qui vit déjà une demi-finale de Ligue des Champions pour la 3e année consécutive.

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