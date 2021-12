Liverpool : Jürgen Klopp espère avoir Mané et Salah au Nouvel An face à Chelsea

A près d'un mois du début de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun, plusieurs clubs seront touchés par le départ de ses internationaux africains pour la compétition continentale. Parmi eux, Liverpool sera privé de ses deux attaquants Mohamed Salah et Sadio Mané, bientôt convoqués avec l'Egypte et le Sénégal, qui joueront leur premier match respectivement le 10 et 11 janvier prochains.

Deux départs qui n'arrangent pas leur entraîneur en club, Jürgen Klopp, qui aurait débuté des négociations avec les fédérations égyptienne et sénégalaise pour pouvoir compter sur eux face à Chelsea le 2 janvier 2022, soit au début du rassemblement : «Ce n'est pas encore décidé. Je suis une personne optimiste, donc je l'espère, mais ce n'est pas écrit dans la pierre, ce n'est pas complètement entre nos mains», a-t-il déclaré en conférence de presse.