PSG : un club veut tout faire capoter pour Xavi Simons !

La suite après cette publicité

Le PSV a pris de court tout le monde dimanche matin. Le club néerlandais a dévoilé, à la surprise générale, que Xavi Simons s’en allait en direction de Paris. Certes, il y avait eu par le passé de fortes rumeurs concernant l’intérêt prononcé du PSG pour le joueur parti il y a juste un an, mais l’international hollandais ne semblait pas faire partie des pistes prioritaires actuellement.

Son option de rachat de 6 millions d’euros a ainsi été activée par les Parisiens. Seulement, que faire avec lui ? Il y a deux options pour le joueur formé à La Masia : rester à Paris et essayer de s’imposer. Ou partir en prêt pour continuer de progresser, ce qui semble être l’option la plus probable actuellement, et un accord avec le RB Leipzig aurait déjà été trouvé pour que Simons y passe la saison.

À lire

Accord MU-Rashford pour une prolongation

Un avenir en Angleterre ?

Seulement, comme l’explique le quotidien L’Equipe ce lundi matin, il y a un club qui veut gâcher les plans du PSG et du club allemand. Ce club, c’est Manchester United. Les Mancuniens ont tenté de le recruter directement auprès du PSV ces dernières semaines, sans succès. Et ils n’ont visiblement pas abandonné cette idée de l’enrôler.

La suite après cette publicité

Les Red Devils espèrent maintenant convaincre le Paris Saint-Germain de leur prêter, avec option d’achat et éventuellement option de rachat pour les Parisiens. De son côté, le joueur est un peu dans le flou, et ne veut rester à Paris que si Luis Enrique lui garantit du temps de jeu. Là aussi, tout risque de dépendre de l’avenir de joueurs comme Mbappé ou Neymar. Mais une chose est sûre, toujours selon le média, le PSG compte énormément sur Simons pour l’avenir.