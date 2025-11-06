Menu Rechercher
UEFA Europa League

Nice : le constat lucide de Sofiane Diop

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Sofiane Diop (Nice) @Maxppp
Nice 1-3 Fribourg

L’orage a éclaté au-dessus de Nice ce soir. Après la défaite face aux Allemands de Fribourg (1-3), les Aiglons ont vu le ciel s’assombrir. Avant-dernier du classement de Ligue Europa, le Gym a réussi à mettre Franck Haise hors de lui. Quelques minutes plus tard, Sofiane Diop ne pouvait que faire amende honorable.

« On ne va pas parler de la série en cours, on est tous affectés. Les supporters ont raison de nous siffler. En coupe d’Europe, on ne fait pas le boulot. On se dit qu’on veut faire la coupe d’Europe tous les ans et on n’est pas capable de gagner un match. Il faut être optimiste aussi, il reste quatre matches. On vient de prendre une soufflante (par Haise) pour ne rien vous cacher. On est tous dans le même bateau. La série en cours est inadmissible, il ne faut pas croire qu’on s’en fout, qu’on ne voit rien. Je suis bien content de gagner de matches en L1, mais ce qui me fait plaisir c’est la coupe d’Europe », a-t-il déclaré au micro de Canal+.

UEFA Europa League
Nice
Sofiane Diop

UEFA Europa League
Nice
Sofiane Diop
