PSG : ce que le collectif de Luis Enrique doit encore améliorer tactiquement

« Le PSG est-il en train de bâtir la plus grande dynastie européenne ? » Telle est la question que se posait BBC Sport au sortir de la victoire (4-2) du Paris Saint-Germain, mercredi soir, sur la pelouse de Manchester City. Bluffé par le niveau de jeu affiché par les hommes de Luis Enrique, le média d’outre-Manche allait même plus loin dans son analyse ce jeudi matin : « que Dieu vienne en aide à tout le monde », pouvait-on ainsi lire. Pourtant, derrière ce succès de prestige permettant au club de la capitale de prendre la tête de la phase de ligue de cette Ligue des Champions édition 2026-2027, certaines fragilités tactiques restent à corriger.

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Des transitions défensives à parfaire

Car si le PSG a su prendre l’ascendant grâce à son intensité et à la qualité de ses combinaisons, il a également montré qu’il pouvait perdre le contrôle d’une rencontre lorsque l’adversaire haussait le rythme. Trois axes de progression peuvent d’ailleurs être relevés. Le premier concerne la gestion des transitions défensives. En cherchant à récupérer rapidement le ballon et à maintenir une ligne défensive haute, les Parisiens s’exposent parfois aux projections rapides de leurs adversaires, notamment lorsqu’Achraf Hakimi est appelé à renforcer l’entrejeu sur certaines séquences. Hier soir, à l’Etihad Stadium, Manchester City a d’ailleurs su profiter de ces espaces pour mettre la défense parisienne sous pression, surtout après la pause.

Pour éviter ces situations, le PSG devra donc mieux coordonner son contre-pressing, assurer une couverture derrière les joueurs offensifs et surtout réduire les distances entre ses lignes afin de limiter les espaces exploitables. Le deuxième axe porte sur la régularité du pressing et la maîtrise du rythme. Après avoir imposé son intensité, le PSG a, en effet, connu une période plus délicate face à la réaction mancunienne. Une baisse de contrôle soulignant la nécessité de mieux gérer les temps faibles, sans chercher systématiquement à accélérer le jeu. En conservant davantage le ballon dans les moments de pression et en ajustant la hauteur de son bloc selon les circonstances, Paris pourrait finalement préserver son énergie tout en empêchant l’adversaire de reprendre confiance.

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La gestion des temps faibles

« On retient beaucoup de choses positives. On prend plus de plaisir quand on fait une première période comme ça. La deuxième période, c’est normal. On joue à l’extérieur contre une équipe fantastique. Ce qui se passe en deuxième, c’est plus réel. Ce qu’on a fait en première, c’est exceptionnel. On a su se soutenir. On était bien ensemble, c’était important. Un match très difficile, beaucoup de fierté dans cette équipe. On a prouvé qu’on était une grande équipe », préférait toutefois noter Vitinha, interrogé au micro de Canal+ au coup de sifflet final. « La première mi-temps a montré ce que nous voulons faire en tant qu’équipe. On a été très supérieurs. Tu penses que le match est gagné à 3-0 à la mi-temps, et on a souffert en 2e mi-temps. Ils auraient mérité de marquer plus de buts. On aurait pu perdre dans ce match », avouait même de son côté Luis Enrique.

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Des réactions confirmant que le double champion d’Europe n’est pas (encore) totalement satisfait du rendement affiché. Dans cette optique, la gestion de l’avantage au score représente, sans doute, le dernier défi pour les Parisiens. Face à une équipe capable de revenir rapidement dans une rencontre, prendre l’avantage ne suffit pas : encore faut-il savoir le protéger sans abandonner toute ambition offensive. Le PSG doit donc encore apprendre à fermer les espaces, à mieux contrôler les seconds ballons et à ralentir le jeu lorsque la situation l’exige. Quoi qu’il en soit, cette victoire démontre l’étendue de son potentiel, mais c’est sa capacité à associer efficacité offensive, discipline défensive et maîtrise des temps faibles qui lui permettra de franchir un nouveau cap sur la scène européenne. Si tel est le cas, alors oui « que Dieu vienne en aide à tout le monde »…