Coupe du Monde 2026 : la Norvège élimine la Côte d’Ivoire et affrontera le Brésil en huitièmes !

Suite des seizièmes de finale de cette Coupe du Monde 2026, avec un nouveau choc entre une nation africaine et un pays européen. La Côte d’Ivoire, qualifiée en tant que deuxième du Groupe E, défiait ainsi la Norvège, également deuxième de son groupe, celui des Bleus. L’écurie nordique, qui avait fait tourner face à la France, retrouvait un onze titulaire ce soir, avec son trio offensif composé de Nusa, Haaland et Sørloth notamment, alors que Berg, Berge et Ødegaard composaient l’entrejeu. En face, pour leur premier match couperet dans un Mondial de leur histoire, les Éléphants misaient sur une sorte de 4-1-4-1, et Emerse Faé alignait une équipe avec Nicolas Pépé, Yan Diomandé et Bonny pour faire mal aux Norvégiens, bien épaulés par Inao Oulaï, Kessié et Sangaré. Au final, la bande d’Erling Haaland s’est imposée 2-1 et a obtenu son ticket pour les huitièmes, où elle affrontera le Brésil.

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Norvège parvenait ainsi à mettre plusieurs ballons intéressants dans la surface, à l’image de cette tête d’Haaland dès la 3e minute, contrée par la défense. Il n’y avait pas de vrai dominateur, avec des défenses pas forcément rassurantes qui plus est, et Konan signait la première occasion du match. Le latéral ivoirien, dans la surface, plaçait ainsi une frappe dans le petit filet extérieur (21e), alors qu’il aurait peut-être pu centrer. Les Ivoiriens commençaient à être dangereux, et Diomandé adressait un bon centre à Pépé, qui remettait devant les cages, mais personne n’était là pour reprendre (28e). La vitesse des Élephants, face à des Nordiques assez lents, faisait des différences, alors qu’il fallait attendre la 36e pour revoir les Norvégiens dans la surface rivale, avec une tête d’Haaland facilement captée par Fofana. Derrière, Nusa allait signer un sacré but pour mettre les siens devant au score. Côté gauche de la surface, il repiquait un peu et décochait un intérieur du pied parfaitement brossé, qui se logeait en lucarne opposée (0-1, 40e).### Haaland a fait la différence Une ouverture du score un peu contre le cours du jeu, puisque que c’est la sélection africaine qui était le plus à l’aise dans les débats. La Côte d’Ivoire échappait d’ailleurs au scénario catastrophe puisque dans la foulée, Sangaré s’interposait alors qu’Haaland était en passe de reprendre à bout portant devant Fofana (41e). Sur le corner qui a suivi, Sorloth a vu sa tête frôler le poteau (42e). Un temps fort norvégien qui aurait pu être létal pour les ouailles d’Emerse Faé, qui réagissaient tout de même sur coup de pied arrêté, avec une tête d’Emmanuel Agbadou passée non loin du cadre (45e+2). Au retour des vestiaires, les Ivoiriens affichaient logiquement un visage résolument offensif, avec un centre-tir fort de Guéla Doué sorti par Nyland en guise de première situation chaude (49e). La Norvège de son côté semblait décidée à jouer un peu plus bas, et à opérer en transition rapide face à des Ivoiriens qui jouaient très haut. Nyland sortait de son côté une intervention décisive sur Pépé (55e). Berge, sur un coup franc botté par Ødegaard, était tout proche de signer le deuxième, presque sans le vouloir (58e).La rencontre était assez décousue, avec deux formations qui se rendaient les coups, et beaucoup d’imprécisions techniques des deux côtés également. En témoigne le grand nombre de frappes non cadrées. Au fur et à mesure que le chrono défilait, la Côte d’Ivoire se montrait de plus en plus insistante, mais les meilleurs joueurs de l’équipe étaient assez peu inspirés, à l’image de Yan Diomandé ou de Christ Inao Oulai. Résultat des courses, beaucoup de centres dans la boîte, sans trop d’inspiration, et facilement sortis par les Norvégiens. Défensivement, la Côte d’Ivoire avait aussi du mal. Amad Diallo sortait ainsi un ballon d’Heggem sur sa ligne, évitant le 0-2 (67e). Et après un joli une-deux avec Pépé, le joueur de Manchester United signait une superbe action individuelle dans la surface, mystifiant des défenseurs avant d’expédier le ballon au fond, signant l’égalisation (1-1, 74e). Dès lors, on a senti les deux équipes un peu plus prudentes, mais c’est à ce moment qu’Erling Haaland, discret jusqu’ici, allait inscrire son cinquième but du Mondial. Oscar Bobb glissait un ballon parfait pour Berg dans la surface, ce dernier remisait pour Haaland qui, inexplicablement seul devant les cages, expédiait le cuir au fond (1-2, 87e). Le score n’a plus bougé malgré un superbe coup franc de Diallo sorti par Nyland au bout du temps additionnel, et la Norvège défiera le Brésil dimanche !