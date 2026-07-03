Le Paris FC a raté son coup avec Luca Koleosho

Auteur d’une bonne seconde partie de saison au Paris FC où il était prêté par Burnley depuis janvier (18 matchs, 3 buts, 1 passe décisive), Luca Koleosho ne devrait pas s’éterniser dans la capitale française. Malgré le souhait du PFC de le conserver comme Munetsi et Coppola, la tendance est plutôt à un départ en Italie aujourd’hui.

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D’après les informations de Marca, l’ailier de 21 ans est désormais proche de rejoindre la Fiorentina, 15e de Serie A l’an passé. Né aux Etats-Unis, Koleosho n’a encore jamais évolué dans le championnat italien. Formé à l’Espanyol Barcelone, il avait ensuite rejoint Burnley en 2023. Son lien footballistique avec l’Italie ne tient qu’à ses sélections de jeunes. Il avait notamment remporté l’Euro U19 en 2023.