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Ligue 1

Le Paris FC a raté son coup avec Luca Koleosho

Par Jordan Pardon
1 min.
Luca Koleosho @Maxppp

Auteur d’une bonne seconde partie de saison au Paris FC où il était prêté par Burnley depuis janvier (18 matchs, 3 buts, 1 passe décisive), Luca Koleosho ne devrait pas s’éterniser dans la capitale française. Malgré le souhait du PFC de le conserver comme Munetsi et Coppola, la tendance est plutôt à un départ en Italie aujourd’hui.

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D’après les informations de Marca, l’ailier de 21 ans est désormais proche de rejoindre la Fiorentina, 15e de Serie A l’an passé. Né aux Etats-Unis, Koleosho n’a encore jamais évolué dans le championnat italien. Formé à l’Espanyol Barcelone, il avait ensuite rejoint Burnley en 2023. Son lien footballistique avec l’Italie ne tient qu’à ses sélections de jeunes. Il avait notamment remporté l’Euro U19 en 2023.

Pub. le - MAJ le
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