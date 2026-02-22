Menu Rechercher
Commenter 2
Serie A

AC Milan : Loftus-Cheek transporté en urgence à l’hôpital !

Par Valentin Feuillette
1 min.
Ruben Loftus-Cheek @Maxppp

Grosse frayeur pour Ruben Loftus-Cheek. Titulaire avec l’AC Milan face à Parme, le milieu anglais est resté au sol après moins de dix minutes de jeu à San Siro, violemment percuté au visage par le gardien adverse sur une action initiée par Alexis Saelemaekers. Touché à la mâchoire et semblant presque inconscient, il a été immobilisé par les secours puis évacué sur civière avec une minerve autour du cou, remplacé dans la foulée par Ardon Jashari.

La suite après cette publicité
DAZN France
💥🚑 | Le GROS CHOC entre Loftus-Cheek 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 et le gardien de Parme… le milieu anglais, complètement sonné, sort sur civière ! ❌

(Quel coup du foulard D’ALEXIS SAELEMAEKERS ! 🇧🇪🪄)

📲 Suivez la rencontre en direct sur DAZN ! 🇮🇹🏆
#MilanParma
Voir sur X

Selon DAZN, le joueur a été transporté en urgence à l’hôpital pour des examens après avoir reçu un coup violent ayant causé plusieurs dents fracturées. Resté conscient malgré le choc, l’ancien de Chelsea demeure sous surveillance médicale, le staff milanais redoutant surtout d’éventuelles complications liées à l’impact à la mâchoire.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Milan
Ruben Loftus-Cheek

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Milan Logo AC Milan
Ruben Loftus-Cheek Ruben Loftus-Cheek
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier