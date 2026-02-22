AC Milan : Loftus-Cheek transporté en urgence à l’hôpital !

Grosse frayeur pour Ruben Loftus-Cheek. Titulaire avec l’AC Milan face à Parme, le milieu anglais est resté au sol après moins de dix minutes de jeu à San Siro, violemment percuté au visage par le gardien adverse sur une action initiée par Alexis Saelemaekers. Touché à la mâchoire et semblant presque inconscient, il a été immobilisé par les secours puis évacué sur civière avec une minerve autour du cou, remplacé dans la foulée par Ardon Jashari.

Selon DAZN, le joueur a été transporté en urgence à l’hôpital pour des examens après avoir reçu un coup violent ayant causé plusieurs dents fracturées. Resté conscient malgré le choc, l’ancien de Chelsea demeure sous surveillance médicale, le staff milanais redoutant surtout d’éventuelles complications liées à l’impact à la mâchoire.