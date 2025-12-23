Le Real Madrid aurait déjà trouvé son nouveau joueur à 0 €

Le Real Madrid connaît une première partie de saison contrastée. Malgré un beau recrutement cet été, les Merengues n’arrivent pas à vraiment se stabiliser sous l’égide de Xabi Alonso. En attendant, les Madrilènes souhaitent continuer de se renforcer dans les prochains mois. En ce sens, le milieu de terrain apparaît comme étant le chantier prioritaire. Et pour ce faire, un nom est évoqué en Arabie saoudite : celui de Ruben Neves. En fin de contrat en juin prochain, le milieu portugais ne devrait pas prolonger et un retour en Europe semble idéal.

Ancien joueur d’Al-Hilal, le club de l’ancien des Wolves, Al-Jaber a expliqué à AS qu’il pense que Neves va s’engager avec le Real Madrid l’été prochain : «je crains que Neves ne quitte Al Hilal pour le Real Madrid gratuitement à l’expiration de son contrat à la fin de cette saison. Plusieurs clubs de Premier League souhaitent le recruter et lui proposent des contrats de trois ans, jusqu’à ses 31 ans. Le Real Madrid est également intéressé, et je suis certain que d’autres clubs le convoitent.» Voilà qui est dit.