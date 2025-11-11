L’OM a refusé de très grosses offres pour Robinio Vaz

Il n’a que 18 ans mais Robinio Vaz est déjà en train de réussir ce que très peu de jeunes joueurs sont parvenus à faire à Marseille : s’imposer dans le groupe de l’équipe première de l’OM. À lui seul, l’attaquant est en train de démontrer qu’on peut être formé au club, et obtenir une place au moins dans la rotation de l’effectif. Son très bon début de saison est en train de le prouver, même si lui est arrivé en post-formation, en août 2024 en provenance de Sochaux.

La suite après cette publicité

Après trois petites apparitions la saison passée, le natif de Mantes-la-Jolie (Yvelines) a complètement intégré l’effectif de Roberto De Zerbi. L’attaquant compte déjà 13 matchs toutes compétitions confondues pour 4 buts et 2 passes décisives. 4e dans la hiérarchie après Maupay cet été, il est passé devant l’ancien Niçois durant la préparation mais a surtout profité de la blessure d’Amine Gouiri pour concurrencer Pierre-Emerik Aubameyang, au point de démarrer certaines rencontres dans la peau d’un titulaire.

La suite après cette publicité

Des offres supérieures à la vente de Nasri

L’option de les faire jouer ensemble n’est plus une hypothèse, elle est bien réelle. Plus que jamais l’OM compte sur son jeune crack. Une prolongation de contrat de longue durée est même proche à en croire les informations de RMC. Elle devrait intervenir avant la fin de l’année 2025, alors que la signature du premier contrat professionnel (jusqu’en 2028) ne date que d’avril dernier. La relation entre la direction et les représentants de l’ancien Sochalien est au beau fixe et les deux parties entendent qu’elles le restent.

Le club est également conscient que la cote de Vaz grimpe en flèche. Il en a déjà fait l’expérience cet été puisque de grosses offres de transfert ont été refusées pour lui. Si celles-ci avaient été acceptées, elles auraient fait de Vaz le joueur passé par le centre de formation le plus cher de l’histoire de l’OM, devant Samir Nasri et ses 16 M€ à Arsenal en 2008. Une fois ce contrat réglé, Vaz pourra penser à son choix de sélection, lui qui est courtisé par le Sénégal, tout en ayant une convocation de l’équipe de France U19.