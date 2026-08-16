Torino : tout est bouclé pour Lucas Perri

Selon nos informations, tout est désormais bouclé pour l’arrivée de Lucas Perri au Torino. Le club italien a définitivement pris le dessus sur l’OM après les contacts noués jeudi et vendredi avec l’entourage du gardien brésilien. Pour parvenir à ses fins, le Toro a également haussé sa proposition avec une option d’achat désormais fixée à 14 millions d’euros, assortie d’une quatrième année en option dans le contrat initialement prévue à 3 ans. Un effort qui a permis aux Turinois de sécuriser définitivement l’accord.

La suite après cette publicité

🇮🇹🇧🇷🇫🇷 Comme annoncé hier sur @footmercato, le Torino a définitivement surpassé l'OM après les nouveaux contacts jeudi et vendredi. Lucas Perri est attendu à Turin demain pour sa visite médicale. La nouvelle offre d'un prêt payant avec OA à 14 millions et un contrat de 3+1 a… https://t.co/blE1Au0zDK — Valentin Feuillette (@VFeuillette75) August 16, 2026

Lucas Perri est attendu lundi en Italie afin de passer sa visite médicale. Si celle-ci est concluante, le gardien brésilien signera avec le Torino et son arrivée sera officialisée en début de semaine. Le club italien a donc remporté la bataille face à l’OM, qui avait tenté de revenir dans le dossier ces derniers jours. Perri doit désormais franchir l’ultime étape médicale avant de devenir officiellement un nouveau joueur du Torino.