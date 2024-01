OM, Maroc : les explications bouleversantes d’Azzedine Ounahi sur sa méforme

Arrivé à l’Olympique de Marseille l’hiver dernier en provenance de l’Angers SCO, à la suite d’une Coupe du monde étincelante avec les Lions de l’Atlas, le milieu de terrain marocain Azzedine Ounahi (23 ans) n’a plus retrouvé le niveau attendu par les supporters marseillais. Avec seulement 26 apparitions durant l’année 2023 (3 buts, 0 passe décisive), l’international aux 18 sélections (2 réalisations) a également connu plusieurs entraîneurs en seulement un an, entre Igor Tudor, Marcelino et Gennaro Gattuso. Si on y ajoute ses quelques pépins physiques, le natif de Casablanca n’a pas réussi à installer une régularité constante dans la Canebière. Dans un entretien accordé à beIN Sports, il explique les raisons de cette différence entre les prestations affichées avec la sélection marocaine et l’OM.

«J’analyse la vidéo, avant et après les matches. Je suis dur avec moi-même : si je ne suis pas bon, je ne suis pas bon. Je ne suis pas à dire : "attends, c’est les supporters, j’étais pas bien…". Mon arrivée était un peu dure, je ne jouais pas à mon poste. Après, je pars en sélection, avant d’y aller, j’étais vraiment bien. Malheureusement, je me blesse à l’orteil, j’ai perdu mes appuis. J’ai eu des trucs personnels, j’ai perdu mon meilleur ami. J’ai mis du temps à revenir, le fait de l’avoir perdu m’a touché énormément. Je lui ai rendu visite après les matches contre la Côte d’Ivoire et le Liberia. Je n’ai jamais imaginé le voir comme ça devant moi. Je ne pouvais rien faire, ni l’argent ni rien. Seul Dieu pouvait faire quelque chose, mais je ne peux rien faire. Je n’en ai pas parlé, j’ai commencé à regarder la vie différemment. Il y a beaucoup de choses que les gens ne savaient pas. On est des êtres humains.»