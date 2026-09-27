Le Real Madrid et le FC Barcelone à la lutte pour Gilberto Mora

Buteur avec le Mexique contre la Colombie en match amical la nuit dernière, Gilberto Mora (17 ans) s’impose un peu plus comme le nouveau phénomène du football mexicain. Déjà en vue lors de la Coupe du monde 2026, le milieu offensif de Tijuana devrait rejoindre l’Europe prochainement et les gros clubs se positionnent.

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Selon As, les deux cadors espagnols, le FC Barcelone et le Real Madrid sont sur les rangs. Les deux clubs ont placés leurs pions pour celui qui a récemment prolongé jusqu’en juin 2029. Un nouveau bail assorti d’une option d’achat qui devrait faciliter le départ de Gilberto Mora vers l’Europe quand ce dernier sera majeur.