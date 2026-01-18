PL : Everton fait encore chuter Aston Villa

Ce dimanche, Everton se déplaçait sur la pelouse d’Aston Villa. Auteurs d’une saison remarquable, les Villans traversent une période de moins bien depuis la lourde défaite face à Arsenal le 30 décembre dernier (1-4). Face aux Toffees ce dimanche, Villa a encore déjoué.

Malgré une nette domination et plus d’occasions, les hommes d’Unai Emery ont été surpris à l’heure de jeu par le but de Thierno Barry (0-1, 59e). Le but du Lyonnais a suffi pour faire la différence et donner la victoire aux Toffees. Au classement, Villa reste troisième, mais perd des points précieux. Everton est dixième.