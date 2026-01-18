Menu Rechercher
PL : Everton fait encore chuter Aston Villa

Aston Villa 0-1 Everton

Ce dimanche, Everton se déplaçait sur la pelouse d’Aston Villa. Auteurs d’une saison remarquable, les Villans traversent une période de moins bien depuis la lourde défaite face à Arsenal le 30 décembre dernier (1-4). Face aux Toffees ce dimanche, Villa a encore déjoué.

Malgré une nette domination et plus d’occasions, les hommes d’Unai Emery ont été surpris à l’heure de jeu par le but de Thierno Barry (0-1, 59e). Le but du Lyonnais a suffi pour faire la différence et donner la victoire aux Toffees. Au classement, Villa reste troisième, mais perd des points précieux. Everton est dixième.

