Kondogbia, Maupay, Gomes… nouvelles révélations sur le dernier mercato de l’OM

L’OM est retombé dans ses travers jeudi soir. Avec une équipe limitée, Bruno Genesio et ses hommes ont chuté sur le terrain du Sturm Graz (1-0) et enchaînent une 3e défaite consécutive en Ligue Europa. La qualification devient de plus en plus hypothétique mais plus encore que la défaite, c’est l’attitude, notament en première période qu’a déploré le technicien marseillais en conférence de presse d’après-match. «Mais je suis déçu de l’attitude qu’on a montrée en première mi-temps. On a été dominés dans tous les duels, on s’est fait tamponner dans tous les points chauds, on n’a pas répondu dans ce domaine-là.»

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Genesio n’a visé personne en particulier même si on peut penser qu’un élément comme Angel Gomes, encore auteur d’une prestation insipide, est dans le lot. L’Anglais a été sorti dès la pause. «Concernant la prestation de certains, c’est juste dommage. Je sais que ce n’est pas simple quand on a peu de temps de jeu, qu’on a un peu de pression» poursuivait l’entraîneur. L’ancien Lillois, comme Neal Maupay et Geoffrey Kondogbia faisaient partie cet été des joueurs que l’OM aurait bien voulu lâcher lors du dernier mercato. Ils coûtent cher en salaire et n’offrent pas un grand rendement sur le terrain, là où un Pierre-Emile Højbjerg, lui aussi poussé vers la sortie, est parvenu à se remobiliser.

Certains poussaient pour les mettre dans un loft cet été

Expérimentés dans un groupe particulièrement jeune après tous les départs de l’été, ils ne répondent pas présents en ce début de saison. Certains supporters se demandent même comment ils peuvent avoir encore leur place. Grégory Lorenzi, le directeur sportif, a même été interpellé à ce sujet par quelques fans. Genesio est contraint par un problème de nombre dans l’effectif, et aussi parce qu’ils sont toujours sous contrat. La Provence nous apprend dans son édition du jour que certaines personnes en interne ont poussé à la création d’un loft afin de les inciter à partir. Cette solution forte n’a finalement pas été retenue.

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Bruno Genesio a toujours milité pour une solution plus douce, plus humaine aussi, celle de les relancer à travers des discussions et des ajustements tactiques. Il faut faire avec les moyens du bord de toute façon. Il n’y a pas le choix pour avancer. Il a bien réussi à le faire avec Amine Harit, qui dispose aujourd’hui d’un statut de titulaire. Le problème concerne avant tout le terrain car Kondogbia, Maupay et Gomes servent de relai au staff auprès des jeunes et sont appréciés pour leur rôle. Malgré leur temps de jeu et leurs responsabilités, ils ne parviennent pas à trouver le bon tempo les jours de match.