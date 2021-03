PSG : la folle anecdote d’Antoine Kombouaré sur Mauricio Pochettino

La suite après cette publicité

Ce dimanche, le PSG affronte le FC Nantes. L’occasion pour Antoine Kombouaré de retrouver un club qu’il connaît très bien. Le technicien de 57 ans avait dirigé Paris de 2009 à 2011, mais pas seulement. Entre 1999 et 2003, Kombouaré s’occupait également de la réserve du club. Une époque où il a croisé la route d’un certain Mauricio Pochettino comme il l’a expliqué dans Le Parisien.

« Je vais vous raconter une anecdote que même lui ne connaît pas : c’est le seul gars que j’ai supervisé en quatre ans quand je dirigeais la réserve du PSG ! Luis (Fernandez), qui était le coach, me demande de superviser un défenseur central en Espagne. Je lui ai dit : « non, t’as une cellule de recrutement et moi, je dois m’occuper de la réserve. » Finalement, j’accepte. Le jour où je l’ai supervisé, j’arrive à Madrid et je fais trois heures de voiture pour aller dans un petit stade où il jouait en déplacement. J’ai regardé ce type que je ne connaissais pas pendant 45 minutes, ça m’a suffi. Je suis repartie. J’ai appelé Luis pour lui dire : ‘Vas-y prends le les yeux fermés, c’est un super joueur et un patron. Mais attention, je ne l’ai pas découvert et il n’est pas venu grâce à moi. »