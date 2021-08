Coupe d'Allemagne : le Bayern Munich écrase son adversaire 12-0 !

Le Bayern Munich affrontait Bremer, pensionnaire de cinquième division, dans le cadre des 32èmes de finale de la Coupe d'Allemagne. Les hommes de Julian Nagelsmann se sont baladés à l'extérieur et ont fini par le score très lourd de 12-0 ! L'attaquant camerounais et ex-Parisien Eric-Maxim Choupo-Moting s'était illustré dans cette rencontre, en ayant inscrit un quadruplé et délivré trois passes décisives.

Une équipe bavaroise remaniée, malgré la présence de quelques cadres dans le onze titulaire (Müller, Kimmich), qui n'a pas tremblé face à ce faible adversaire, avec déjà 5 buts inscrits en première période par l'intermédiaire de Choupo-Moting (8e, 28e, 35e), Jamal Musiala (16e) et un contre son camp de Jan Luca Warm (27e). Si le Bayern aurait pu lever le pied lors du second acte, c'est mal connaître les Roten : l'entrant Malik Tillman relançait le festival bavarois (47e), suivi par Musiala pour son doublé (49e). Après Leroy Sané (65e), les anciens de Ligue 1 y ont mis du leur, avec Mickael Cuisance (80e), Choupo-Moting (82e), Bouna Sarr (86e) et enfin Corentin Tolisso (88e).