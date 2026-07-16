Le Paris FC s’offre une recrue à 20 M€

Le Paris FC enchaîne les annonces mercato. Après l’officialisation de la signature du contrat professionnel d’Emmanuel Mbemba (ex-PSG), le club de la capitale vient d’annoncer le transfert définitif du défenseur Diego Coppola (22 ans), prêté par Brighton la saison dernière.

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Diego Coppola est 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 Parisien ! 💙



Le Paris FC a le plaisir d'annoncer la signature du défenseur central, en provenance de @OfficialBHAFC.



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«Le Paris FC a le plaisir d’annoncer le retour du défenseur Diego Coppola en provenance de Brighton (Angleterre). L’international italien s’est engagé avec le club jusqu’en 2031», indique le club francilien dans son communiqué. Pour rappel, les médias ont annoncé que le PFC a déboursé environ 20 M€ pour s’offrir définitivement le défenseur transalpin.