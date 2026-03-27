EdF : problème de dos pour Désiré Doué

Désiré Doué pourrait manquer le coup d’envoi du match amical de l’équipe de France contre la Colombie, dimanche, à Washington (21 heures). Initialement pressenti pour occuper le côté gauche, le joueur du Paris Saint-Germain reste incertain en raison de douleurs ressenties au dos, d’après L’Équipe. Sa titularisation dépendra de l’évolution de son état, mais elle est incertaine pour le moment.

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Cette blessure pourrait contraindre Didier Deschamps à revoir ses plans pour ce second match de la tournée américaine. Après la victoire des Bleus contre le Brésil jeudi (2-1), le sélectionneur espérait renouveler largement son onze, mais l’indisponibilité de Doué pourrait limiter ses changements.