OL : Malick Fofana enfin de retour

Les supporters de l’OL peuvent sauter au plafond. Il y a maintenant dix jours, Malick Fofana, freiné par une grave blessure à la cheville le 26 octobre face à Strasbourg, revenait à l’entraînement collectif. Désormais, la progression est de plus en plus visible sur le Belge. L’ailier rhodanien s’est même préparé activement avec le groupe mardi, en compagnie d’Ernest Nuamah.

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D’après les informations du Progrès, les deux attaquants, qui sont restés à l’infirmerie pendant de très longs mois, pourraient donc retrouver la Ligue 1 avant la fin de saison. Les hommes de Paulo Fonseca ont rendez-vous dimanche à 20h45 face au Stade Rennais, en clôture de la 32e journée de championnat. Un sprint final alléchant.