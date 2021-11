MU : Cristiano Ronaldo mis à l'amende !

La suite après cette publicité

Manchester United reçoit Manchester City ce samedi (13h30). Malgré un début de saison un peu poussif, les Red Devils ont l’occasion de revenir à égalité de points au classement avec les Skyblues en cas de victoire. Pour préparer au mieux cette rencontre, le Daily Mail révèle que les joueurs de MU se sont réunis au restaurant ce jeudi.

Ce genre de réunions était monnaie courante sous l’ère d’Alex Ferguson, qui a pris sa retraite en 2013, mais elles étaient devenues de plus en plus rares. Seuls les joueurs étaient présents, Ole Gunnar Solskjaer et son staff étant restés à Carrington, le centre d’entraînement de United. À noter que Cristiano Ronaldo a écopé d'une amende de stationnement pour son Range Rover, dévoilent le Sun et le Mail.