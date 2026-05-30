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CdM 2026 : Roberto Martínez choqué par Cristiano Ronaldo

Par Tom Courel
1 min.
Cristiano Ronaldo @Maxppp

Le Portugal s’apprête à disputer le Mondial en Amérique du Nord. Lors de la compétition, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo feront face à la Colombie, l’Ouzbékistan et la RDC dans le groupe K. Le coach de la sélection était présent en conférence de presse hier, et Roberto Martínez a d’ailleurs évoqué l’impact de Cristiano Ronaldo dans le groupe lusitanien. « Nous parlons d’une icône du football. Ce qu’il a fait est très marquant et le sera pendant de nombreuses années. C’est notre capitaine. Il a marqué 25 buts en 30 matchs. Il est très important et est le premier à pouvoir atteindre la sixième Coupe du monde (avec Messi). Cela peut être une expérience unique » a-t-il indiqué aux journalistes.

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Conscient de sa forme physique, après un titre remporté avec Al-Nassr en Arabie saoudite, le coach de la formation portugaise a clairement expliqué que le quintuple Ballon d’Or serait un exemple pour tous. « Nous aimerions pouvoir transmettre l’exemple de Cristiano à tous les jeunes. Cristiano ne joue pas pour gagner en équipe. C’est tout le contraire de son alimentation : le lendemain, il a toujours aussi faim. Il y a un aspect génétique là-dedans et il utilise tout ce qui peut aider son corps. C’est un modèle mental ». Le rendez-vous est donné à l’ancien attaquant du Real Madrid.

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