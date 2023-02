Affaire Negreira : c’est la guerre entre le Barça et la Liga

La suite après cette publicité

Sur le plan sportif, il n’y a rien à dire, le Barça est encore en lice dans toutes ses compétitions et reste leader de la Liga, avec neuf points d’avance sur le Real Madrid. Mais depuis lundi, le FC Barcelone est accusé d’avoir versé près de 1,4 million d’euros à la société DASNIL95, entre 2016 et 2018. Une entreprise qui appartient à José María Enríquez Negreira, ancien arbitre et vice-président du Comité technique des arbitres au moment des faits. Le club catalan a confirmé avoir fait appel à des conseils extérieurs et pourrait cependant avoir été victime d’un grand jeu de chantage. Une enquête avait alors été ouverte par la LFP.

C’était en tout cas la version de la première sortie du président de la Liga, qui a été beaucoup plus menaçant envers Joan Laporta, lundi soir. «S’il n’explique pas bien ou plus raisonnablement pourquoi il a été payé, je pense en effet qu’il doit démissionner. Il a fait une déclaration superficielle. Dans la note de Barcelone, il est dit que tous les clubs le faisaient. C’est une chose d’avoir des ex-arbitres embauchés, et une autre d’avoir des ex-arbitres siégeant au Comité Technique des Arbitres», a-t-il assuré.

Les clubs de Liga sont mobilisés

Plus tôt dans la journée, le Séville FC a dégainé un communiqué en précisant «qu’il est absolument nécessaire de faire toute la lumière sur cette affaire, afin de clarifier ce qui s’est passé et de clarifier les responsabilités. La gravité des faits nous amène à demander publiquement de promouvoir et de participer à toutes les procédures qui peuvent découler de ce cas une fois l’enquête terminée.» L’Espanyol Barcelone a ensuite spécifié que «les implications possibles de ce qui a été publié sont si graves qu’elles exigent une action exceptionnelle pour clarifier ce qui s’est passé et préciser les responsabilités».

Ensuite est venu le tour de Miguel Ángel Gil Marín. Le PDG de l’Atlético de Madrid a assuré : «notre position est très claire : c’est une affaire très sérieuse et pour le bien de notre football, elle doit faire l’objet d’une enquête approfondie et être clarifiée. Nous devons montrer que nous sommes unis». Dans l’ensemble, tous les clubs de Liga semblent donc inquiétés par l’affaire Negreira, qui rôde autour du club blaugrana. Si le FC Barcelone ne devrait pas être sanctionné sportivement dans cette affaire, la pression monte surtout autour de Joan Laporta.