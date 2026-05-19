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Ligue des Champions

L’UEFA ne compte pas diffuser gratuitement la Ligue des Champions

Par Allan Brevi
1 min.
Le trophée de la Ligue des Champions. @Maxppp

Selon plusieurs médias espagnols, Florentino Pérez aurait récemment évoqué un modèle de diffusion inédit pour le football européen, consistant à rendre la Ligue des Champions accessible gratuitement au public, grâce à un financement principalement basé sur la publicité. Une idée ambitieuse, qui s’inscrirait dans une réflexion plus large autour de la distribution des droits TV et de l’évolution économique des compétitions européennes, et qui aurait également pu s’accompagner d’un apaisement des tensions entre le Real Madrid et l’UEFA dans le dossier de la Super League.

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Mais cette perspective est encore très loin de se concrétiser. D’après les informations de RMC Sport, l’UEFA n’a absolument pas inscrit ce projet à son agenda, alors que l’instance vient tout juste de sécuriser des contrats de diffusion majeurs sur plusieurs années via son agence, notamment en France avec Canal+. Ces accords, signés pour des durées longues et représentant des revenus colossaux, rendent aujourd’hui peu probable toute évolution vers un modèle de gratuité. En clair, si l’idée a pu être évoquée en coulisses, elle n’est pas du tout à l’ordre du jour à Nyon.

Pub. le - MAJ le
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